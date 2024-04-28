Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, получит убежище в РФ

Временное убежище в России будет предоставлено гражданину Кыргызстана Аскару Кубанычбеку, которого на родине осудили по делу о наемничестве из-за участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Ирины Волк

Она написала: сотрудники ГУВМ МВД России сообщили, что приняли у Аскара Кубанычбека 18 апреля документы для предоставления временного убежища на территории РФ.

«При наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приеме в гражданство нашей страны», — сообщила Ирина Волк.

Она отметила, что Аскар Кубанычбек жил в России еще до СВО и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем отправился в зону боевых действий. А когда из-за болезни отца вернулся в КР, был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве.

Ранее сообщалось, что гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбек уулу, осужденного за участие в войне в Украине, поддержали в РФ. Совет по правам человека при президенте России подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников боевых действий государствам, где им грозит уголовная ответственность.

Аскар Кубанычбек уулу просил предоставить ему российское гражданство.

В январе осужденный за участие в войне в Украине освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора на три года. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.