15:41
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Законопроект о клевете противоречит Конституции — правовая клиника «Адилет»

В правовой клинике «Адилет» после анализа законопроекта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях», касающийся введения ответственности за клевету в СМИ и интернете, заявляют о противоречии документа Конституции Кыргызстана и самому Кодексу о правонарушениях.

Юристы отмечают, что предлагаемые положения содержат «серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения».

Документ с высокой степенью вероятности приведет к ограничению конституционных прав граждан на свободу слова и выражения мнения.

«Предлагаемая законопроектом ответственность за объявление, распространение ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений с использованием СМИ, на сайте в интернете, на странице сайта в Сети с использованием социальных сетей, установление «истинности» которых возлагается на уполномоченный государственный орган, открыто способствует установлению цензуры в СМИ и сети интернет», — подчеркивают юристы.

Они также добавляют, что, согласно законопроекту, определять «истинность» сведений будет должностное лицо уполномоченного госоргана, что может привести к злоупотреблению полномочиями со стороны чиновников.

В «Адилете» напоминают, что защита прав и свобод граждан, а также обеспечение информационной безопасности должны выполняться в рамках уже существующих механизмов рассмотрения судебных исков, а также Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Ранее кабмин вынес документ на общественное обсуждение, отмечая, что он «разработан в целях защиты законных интересов потерпевшего и обеспечения справедливости в рамках правовой системы».

Проектом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей о клевете и оскорблении.

«В настоящее время вопросы свободы слова и выражения мнения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету. Однако параллельно с этим растет количество случаев оскорбления и унижения, осуществляемых через средства массовой информации и онлайн-платформы.

Согласно последним данным, наблюдается увеличение количества случаев оскорбления и унижения, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. В настоящее время законодательство Кыргызской Республики недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорбления в СМИ и на интернет-платформах. Большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм. Оскорбления и унижения, распространяемые в средствах массовой информации и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности», — говорится в справке-обосновании.

«Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» — такую статью в Кодекс о правонарушениях предлагают внести чиновники.

  • Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в СМИ, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 1 тысячи расчетных показателей, юридических — 2 тысячи расчетных показателей;
  • клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащаяся в СМИ, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 1 тысячи расчетных показателей, юридических — 2 тысячи расчетных показателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303994/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о клевете. Парламентский комитет снял вопрос с повестки дня
Штрафы до 200 тысяч сомов. В Жогорку Кенеш поступил проект закона о клевете
Попытка № 2... Чиновники вновь предлагают наказывать за клевету в СМИ и в Сети
Почему в Минкультуры хотят вернуть статью о клевете
Статью о клевете возвращать нельзя. Почему, объясняют юристы
Инициативу штрафовать за клевету и оскорбления в СМИ юристы подвергли критике
Акмат Алагушев: Проект об ответственности за клевету в СМИ — давление на медиа
Ввести ответственность за клевету и оскорбление в СМИ и интернете хотят в КР
Отставка Конституционного суда. Юристы просят дать оценку спикеру парламента
Кадырбек Атамбаев: Аудит мэрии подтвердил коррупцию в БАРУ
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Бизнес
MEGA и&nbsp;Государственная страховая организация подписали меморандум MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
4 сентября, среда
15:36
За восемь месяцев налоговая перевыполнила план по сборам на 7 миллиардов сомов За восемь месяцев налоговая перевыполнила план по сбора...
15:28
MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
15:15
Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне, наградили медалью
15:13
Депутат предложил общественные работы за выброс мусора в неположенном месте
15:10
Магазин по продаже золотых слитков открывает «Кыргызалтын»