В правовой клинике «Адилет» после анализа законопроекта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях», касающийся введения ответственности за клевету в СМИ и интернете, заявляют о противоречии документа Конституции Кыргызстана и самому Кодексу о правонарушениях.

Юристы отмечают, что предлагаемые положения содержат «серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения».

Документ с высокой степенью вероятности приведет к ограничению конституционных прав граждан на свободу слова и выражения мнения.

«Предлагаемая законопроектом ответственность за объявление, распространение ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений с использованием СМИ, на сайте в интернете, на странице сайта в Сети с использованием социальных сетей, установление «истинности» которых возлагается на уполномоченный государственный орган, открыто способствует установлению цензуры в СМИ и сети интернет», — подчеркивают юристы.

Они также добавляют, что, согласно законопроекту, определять «истинность» сведений будет должностное лицо уполномоченного госоргана, что может привести к злоупотреблению полномочиями со стороны чиновников.

В «Адилете» напоминают, что защита прав и свобод граждан, а также обеспечение информационной безопасности должны выполняться в рамках уже существующих механизмов рассмотрения судебных исков, а также Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Ранее кабмин вынес документ на общественное обсуждение, отмечая, что он «разработан в целях защиты законных интересов потерпевшего и обеспечения справедливости в рамках правовой системы».

Проектом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей о клевете и оскорблении.

«В настоящее время вопросы свободы слова и выражения мнения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету. Однако параллельно с этим растет количество случаев оскорбления и унижения, осуществляемых через средства массовой информации и онлайн-платформы.

Согласно последним данным, наблюдается увеличение количества случаев оскорбления и унижения, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. В настоящее время законодательство Кыргызской Республики недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорбления в СМИ и на интернет-платформах. Большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм. Оскорбления и унижения, распространяемые в средствах массовой информации и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности», — говорится в справке-обосновании.