Что делать гражданину России при первом приезде в Кыргызстан

Какие процедуры необходимо пройти гражданам Российской Федерации, которые впервые прибывают в Кыргызстан. Об этом рассказала главный специалист отдела миграции при Министерстве цифрового развития Гулбарчын Турдубаева.

По ее словам, граждане РФ сначала должны пройти краткосрочную регистрацию на 30 дней, после без проблем оформить вид на жительство (ВНЖ). В течение этих 30 дней они освобождены от обязательной регистрации.

Если пребывание в Кыргызстане превышает 30 дней, иностранцу необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения (ЦОН) вместе с собственником жилья или представить нотариальное согласие владельца. При обращении важно уточнить, планирует ли гражданин остаться на короткий срок или дольше. Сотрудники ЦОН предоставят список необходимых документов и помогут с дальнейшей регистрацией.

Напомним, с 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. О том, как иностранцы могу получить вид на жительство, можно прочитать по ссылке.