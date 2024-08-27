15:02
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

По данным Минсельхоза, продукты питания в КР дешевле, чем в РК и РФ. Так ли это?

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана сравнило цены на продукты в республике, Казахстане и России. В ведомстве заявили, что продукты в Кыргызстане стоят на 14,7 процента дешевле, чем в Казахстане, и на 15,2 процента дешевле, чем в России.

24.kg проверило данные Минводсельпрома, сопоставив их со статистическими данными стран ЕАЭС, которые ежемесячно публикует Евразийская экономическая комиссия.

Оказалось, что большинство продуктов питания в Кыргызстане дороже, чем в Казахстане и России. Однако в целом в процентном соотношении всех этих продуктов в Кыргызстане они обходятся дешевле, чем в  Казахстане и России, за счет дешевого сливочного масла, сыров и овощей.

Так, представленный список продуктов питания, по нашим подсчетам, в Кыргызстане на 6,02 процента дешевле, чем в Казахстане, и на 14,26 процента дешевле, чем в России.

При этом среднемесячная заработная плата в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, за июль составила 35 тысяч 298 сомов. Среднемесячная заработная плата в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики РК, за второй квартал 2024 года — 403 тысячи 251 тенге (71 тысяча 668,22 сома). В России, по данным Федеральной службы государственной статистики, за июнь средняя заработная плата — 89 тысяч 145 рублей (83 тысячи 439,94 сома).

В итоге средняя зарплата в Казахстане на 103 процента больше, чем в Кыргызстане, а в России — на 136,38 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302767/
просмотров: 1885
Версия для печати
Материалы по теме
Утилизационный сбор. Депутат предупреждает о подорожании части товаров
Цены и экономика: в каком регионе Кыргызстана самое оптимистичное население
Цены в Кыргызстане. Какие продукты подорожали больше всего с начала года
Позволить инвесторам определять тарифы и цены не в сомах предложил Нацбанк КР
Среди стран ЕАЭС самый дорогой рис в Армении и Кыргызстане
Второй месяц подряд в мире снижаются цены на зерновые
Во всем мире выросли цены на масло, мясо и сахар
Из стран ЕАЭС в Кыргызстане самое дешевое сливочное масло
В Кыргызстане подорожали алкогольные напитки и табачные изделия
Самое дорогое дизельное топливо среди стран ЕАЭС в Армении
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
27 августа, вторник
14:55
Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде российских артистов Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде...
14:45
Рост цен на ряд категорий замедлился за последние пять лет — Нацстатком
14:38
После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram
14:22
Мэр Бишкека просит горожан выносить мусор после 19.00
13:55
После Олимпиады в Париже. Айпери Медет кызы впервые обратилась к болельщикам