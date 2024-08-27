По данным Минсельхоза, продукты питания в КР дешевле, чем в РК и РФ. Так ли это?

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана сравнило цены на продукты в республике, Казахстане и России. В ведомстве заявили, что продукты в Кыргызстане стоят на 14,7 процента дешевле, чем в Казахстане, и на 15,2 процента дешевле, чем в России.

24.kg проверило данные Минводсельпрома, сопоставив их со статистическими данными стран ЕАЭС, которые ежемесячно публикует Евразийская экономическая комиссия.

Оказалось, что большинство продуктов питания в Кыргызстане дороже, чем в Казахстане и России. Однако в целом в процентном соотношении всех этих продуктов в Кыргызстане они обходятся дешевле, чем в Казахстане и России, за счет дешевого сливочного масла, сыров и овощей.

Так, представленный список продуктов питания, по нашим подсчетам, в Кыргызстане на 6,02 процента дешевле, чем в Казахстане, и на 14,26 процента дешевле, чем в России.

При этом среднемесячная заработная плата в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, за июль составила 35 тысяч 298 сомов. Среднемесячная заработная плата в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики РК, за второй квартал 2024 года — 403 тысячи 251 тенге (71 тысяча 668,22 сома). В России, по данным Федеральной службы государственной статистики, за июнь средняя заработная плата — 89 тысяч 145 рублей (83 тысячи 439,94 сома).