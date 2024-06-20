Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, продолжение мультсаги о богатырях и несколько фильмов ужасов.

1 «Профессор» (комедия) (комедия)

Бактыбек плохо разговаривает, но очень умный парень. С другом Маратом работает на СТО. Однажды он находит ребенка, и с этого момента его жизнь круто меняется.

2 «Три богатыря. Ни дня без подвига» (мультфильм) (мультфильм)

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

3 «Паранормальные явления. Поместье призраков» (ужасы) (ужасы)

Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, они не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.

4 «Опасные воды» (ужасы) (ужасы)

Британские Виргинские острова. Пятерка друзей по колледжу ныряют с аквалангом в недавно обнаруженное место кораблекрушения времен Второй мировой войны и оказываются в ловушке у больших белых акул.

5 «Смотрители» (ужасы) (ужасы)

Женщина заблудилась в лесу в западной Ирландии. Она находит убежище, в котором живут еще трое незнакомцев, но каждую ночь за ними наблюдают загадочные существа.

6 «Пять фунтов искупления» (триллер) (триллер)

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.

7 «Ночной замес» (ужасы) (ужасы)

Группа подростков проникает ночью в супермаркет и под лозунгом защиты природы начинает устраивать настоящий погром. Двое ночных охранников ловят их, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость из-за смерти друга, и он устраивает настоящую резню.