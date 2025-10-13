17:36
Несостоявшемуся зятю президента Афтандилу Сабырбекову вынесли приговор

Первомайским районным судом Бишкека 10 октября 2025 года вынесен приговор С. А. Дж. (Афтандилу Сабырбекову). Как сообщают в пресс-службе суда, по ряду обвинений он признан невиновным, но по другой статье осужден.

Суд признал Афтандила Сабырбекова невиновным по статьям «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» и «Незаконное изготовление прекурсоров» — обвинения по этим статьям сняты за отсутствием состава преступления.

Однако по статье 267 часть 2 УК КР «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. При этом учитывается предварительное содержание под стражей — с 4 июля 2024 года по 10 октября 2025 года.

Поскольку назначенное наказание было признано отбытым, Афтандил Сабырбеков был освобожден прямо в зале суда.

Кроме того, его брат Тариэль Сабырбеков также проходил по делу: он был оправдан по ряду статей, но признан виновным по статье «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания». Ему назначено лишение свободы на 2 года, наказание также засчитано как отбытое.

Фото из интернета. Афтандил Сабырбеков получил широкую известность после публичной помолвки с Лазат Нуркожоевой — племянницей президента Кыргызстана

Афтандил Сабырбеков получил широкую известность после публичной помолвки с Лазат Нуркожоевой — племянницей президента Кыргызстана, что вызвало общественный интерес и критику.

Обвинения, с которыми связывали его задержание, касались изготовления и сбыта наркотиков в крупном размере, что влечет серьезные санкции по УК КР.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов ранее заявил, что Сабырбеков пытался «найти людей во власти (крыша)» для защиты своей противоправной деятельности.

Также СМИ отмечали, что помолвка с племянницей президента сопровождалась роскошным предложением, в том числе использованием вертолета, что вызвало бурное обсуждение общественности.
