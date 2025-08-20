Один из фигурантов кемпир-абадского дела сыграл Чокана Валиханова в фильме

Один из фигурантов кемпир-абадского дела, актер Эрлан Бекчоро уулу сыграл Чокана Валиханова в документальном фильме. Тизер картины опубликовала пресс-служба Минкультуры.

21 августа в Технопарке в Бишкеке в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева пройдет Кыргызско-Казахский молодежный форум.

В официальной программе форума предусмотрена премьера документального фильма «Чокан Валиханов: Светлая звезда истории», снятого совместно Национальной академией «Манас» и кинокомпанией Barsbek Global Production. Фильм посвящен великому мыслителю и просветителю Чокану Валиханову.

В мероприятии примут участие государственный секретарь Марат Иманкулов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев, президент Национальной академии «Манас» Азиз Биймырза уулу, а также представители культурной сферы и молодежь.

Начало мероприятия в 9.00. Контакт для дополнительной информации: +996552964142.

Эрлан Бекчоро уулу родился 14 декабря 1989 года. В 2013-м окончил Кыргызский государственный институт культуры и искусств имени Бубусары Бейшеналиевой по специальности «актер театра и кино». По второму образованию он журналист.

Эрлан Бекчоро уулу был в числе 27 обвиняемых по кемпир-абадскому делу. Он, как и большинство фигурантов, провел за решеткой больше полугода. 14 июля 2024 года суд вынес оправдательный приговор в отношении всех обвиняемых за отсутствием состава преступления.