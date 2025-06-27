19:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Суд продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 30 сентября

Первомайский райсуд Бишкека продлил запрет на проведение митингов на территории района с 1 июля по 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно решению, на всей территории Первомайского района проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий запрещено. Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проведение всех остальных митингов и акций возможно только в сквере имени Горького на улице Рыскулова.

Напомним, в апреле Бишкекский городской и Верховный суды отказались рассматривать жалобы на незаконные действия Первомайской муниципальной райадминистрации и Первомайского РУВД Бишкека в отношении запретов на митинги. 

Юристы и правозащитники «Бир Дуйно» просили высшее руководства страны обратить внимание на  системные нарушении прав граждан, когда есть новые риски, конфликты и бедствия в мире, ЦА регионе, особенно в КР, которые необходимо предупреждать через соблюдение прав и свобод человека, верховенства права и обеспечивая равный доступ к справедливому правосудию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334503/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Многотысячные митинги против Дональда Трампа прошли в городах США
Суд отклонил апелляцию «Бир Дуйно» против запрета на митинги в Бишкеке
Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 30 июня
В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула
В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги
Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до марта
Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги
МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре
Жестокое убийство в Бишкеке. У Первомайского суда митингуют родные погибшей
Кемпир-абадское дело. Судья огласил свое решение
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
27 июня, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: классическая музыка, восточные танцы и премьеры Афиша Бишкека на выходные: классическая музыка, восточн...
18:50
По итогам заседания Высшего Евразийского эконсовета подписан ряд документов
18:45
Прорыв озера в Ысык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел
18:44
ДУМК внедряет единую электронную базу для религиозных учебных заведений
18:43
Какой вы покупатель? Тест