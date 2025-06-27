Суд продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 30 сентября

Первомайский райсуд Бишкека продлил запрет на проведение митингов на территории района с 1 июля по 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно решению, на всей территории Первомайского района проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий запрещено. Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проведение всех остальных митингов и акций возможно только в сквере имени Горького на улице Рыскулова.

Напомним, в апреле Бишкекский городской и Верховный суды отказались рассматривать жалобы на незаконные действия Первомайской муниципальной райадминистрации и Первомайского РУВД Бишкека в отношении запретов на митинги.

Юристы и правозащитники «Бир Дуйно» просили высшее руководства страны обратить внимание на системные нарушении прав граждан, когда есть новые риски, конфликты и бедствия в мире, ЦА регионе, особенно в КР, которые необходимо предупреждать через соблюдение прав и свобод человека, верховенства права и обеспечивая равный доступ к справедливому правосудию.