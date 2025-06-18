84 миллиона сомов ежегодно: кемпир-абадский закон вынесли на обсуждение

Депутаты Жогорку Кенеша разработали законопроект «О ликвидации последствий эксплуатации Кемпир-Абадского водохранилища на территории Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области в рамках международных соглашений». Документ опубликован на сайте парламента для общественного обсуждения.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития населенных пунктов, расположенных вдоль водохранилища.

Документ разработан после подписания 3 ноября 2022 года соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Соглашение ратифицировано и вступило в силу в декабре 2022-го.

Согласно документу, планируется ежегодно выделять 84 миллиона сомов из республиканского бюджета в специальный фонд, который будет направлен на ликвидацию последствий эксплуатации водохранилища. Из них 60 миллионов сомов предусмотрено для Узгенского района, 24 миллиона — для Кара-Суйского. Финансирование будет корректироваться в зависимости от уровня инфляции.

Законопроект охватывает более 50 сел в составе семи айыльных аймаков двух районов. Среди задач, обозначенных в проекте закона:

улучшение социальной инфраструктуры;

обеспечение занятости;

повышение качества жизни;

развитие аграрного производства;

улучшение доступа к транспорту, медицине и социально-бытовым услугам;

рациональное использование природных ресурсов.

Контроль за распределением и использованием средств возложен на специальную комиссию, положение о которой утвердит кабмин.