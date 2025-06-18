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Власть

84 миллиона сомов ежегодно: кемпир-абадский закон вынесли на обсуждение

Депутаты Жогорку Кенеша разработали законопроект «О ликвидации последствий эксплуатации Кемпир-Абадского водохранилища на территории Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области в рамках международных соглашений». Документ опубликован на сайте парламента для общественного обсуждения. 

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития населенных пунктов, расположенных вдоль водохранилища. 

Документ разработан после подписания 3 ноября 2022 года соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Соглашение ратифицировано и вступило в силу в декабре 2022-го.

Согласно документу, планируется ежегодно выделять 84 миллиона сомов из республиканского бюджета в специальный фонд, который будет направлен на ликвидацию последствий эксплуатации водохранилища. Из них 60 миллионов сомов предусмотрено для Узгенского района, 24 миллиона — для Кара-Суйского. Финансирование будет корректироваться в зависимости от уровня инфляции.

Законопроект охватывает более 50 сел в составе семи айыльных аймаков двух районов. Среди задач, обозначенных в проекте закона:

  • улучшение социальной инфраструктуры;
  • обеспечение занятости;
  • повышение качества жизни;
  • развитие аграрного производства;
  • улучшение доступа к транспорту, медицине и социально-бытовым услугам;
  • рациональное использование природных ресурсов.

Контроль за распределением и использованием средств возложен на специальную комиссию, положение о которой утвердит кабмин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333166/
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