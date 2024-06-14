Кемпир-абадское дело. Последний день судебных заседаний

Сегодня, 14 июня, в Первомайском районном суде Бишкека проходит последнее заседание по так называемому кемпир-абадскому делу.

Утром в здание суда доставили всех подсудимых. Сейчас по очереди заслушивают их последнее слово.

Ожидается, что сегодня суд вынесет решение по всем фигурантам уголовного дела. Прокуроры просят для них 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте по теме Кемпир-абадское дело. Адвокаты обвиняемых просят оправдательный приговор

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей в СИЗО остаются восемь человек. Остальных отпустили под домашний арест и подписку о невыезде.

Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.