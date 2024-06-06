В Бишкеке встретили альпинистов из Кыргызстана, покоривших высочайшие вершины

Альпинистов, поднявших флаг Кыргызстана на высочайших вершинах мира, встретили в Бишкеке. Об этом сообщили в международном аэропорту «Манас», где состоялась торжественная церемония.

В КР прибыл президент Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов, возглавлявший делегацию. Он побил рекорд, покорив вершины Лхоцзе и Макалу в Гималаях (Непал) без использования кислорода.

Кадыр Саидилкан, уже ранее покоривший вершину Эвереста, на этот раз поднялся на вершину Лхоцзе, высота которой составляет 8 тысяч 516 метров над уровнем моря, и доставил туда четырехкилограммовую книгу «Манас».

Илим Карыпбеков, участвовавший в той же делегации, поднялся на вершину Эвереста и стал четвертым кыргызстанцем, достигшим этой высоты.