01:13
USD 87.99
EUR 95.37
RUB 0.97
Общество

Смог! Кыргызстанец Илим Карыпбеков поднялся на самую высокую вершину планеты

Экс-генеральный директор НТРК Илим Карыпбеков поднялся на Эверест. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Илим рассказал, что вершина мира успешно приняла и благополучно отпустила его. «Процесс подготовки был сложным, долгим, и я готовился ответственно. Но погода сделала свое дело. Находясь на линии жизни и смерти, мне пришлось отступить на высоте 8 тысяч 350 – 8 тысяч 400 метров и вернуться.
Вторая попытка получилось успешной. Спасибо всем за поддержку! Я пишу этот текст во время полета на вертолете из базового лагеря Эвереста в Катманду», — отметил альпинист.

Илим Карыпбеков стал четвертым кыргызстанцем, который поднялся на самую высокую вершину планеты. Первым из кыргызстанцев, покоривших Эверест, стал Дмитрий Греков в 1997 году, вторым был Эдуард Кубатов в 2021-м, третьим Кадыр Сайдилкан в 2023 году.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294986/
просмотров: 1987
Версия для печати
Материалы по теме
Против насилия и унижения женщин. Кадыр Сайдилкан уулу о восхождении на Эверест
Еще один кыргызстанец покорил Эверест
Мотивация. Депутат Дастан Бекешев поднялся в базовый лагерь Эвереста
Исторический день. Кыргызский флаг подняли на самой высокой точке Антарктиды
Художник подарил Эдуарду Кубатову портрет, написанный перед покорением Эвереста
Илим Карыпбеков стал первым кыргызстанцем, покорившим вершину Лобуче в Непале
Кыргызстанские альпинисты готовятся к покорению вершины Манаслу в Гималаях
Выездная пресс-конференция
Илим Карыпбеков предложил депутату посмотреть вместе эротические клипы на ОТРК
Instagram-аккаунт Алии Шагиевой взломали
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
25 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 мая, пятница
23:41
Sony показала, как может измениться индустрия развлечений в ближайшие десять лет
23:03
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
22:30
Соцсеть X обязали платить гонорары СМИ Франции за использование их материалов
22:00
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
21:38
Из Казахстана в Кыргызстан завезли машины с поддельными номерами