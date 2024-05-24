Смог! Кыргызстанец Илим Карыпбеков поднялся на самую высокую вершину планеты

Экс-генеральный директор НТРК Илим Карыпбеков поднялся на Эверест. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Илим рассказал, что вершина мира успешно приняла и благополучно отпустила его. «Процесс подготовки был сложным, долгим, и я готовился ответственно. Но погода сделала свое дело. Находясь на линии жизни и смерти, мне пришлось отступить на высоте 8 тысяч 350 – 8 тысяч 400 метров и вернуться.

Вторая попытка получилось успешной. Спасибо всем за поддержку! Я пишу этот текст во время полета на вертолете из базового лагеря Эвереста в Катманду», — отметил альпинист.

Илим Карыпбеков стал четвертым кыргызстанцем, который поднялся на самую высокую вершину планеты. Первым из кыргызстанцев, покоривших Эверест, стал Дмитрий Греков в 1997 году, вторым был Эдуард Кубатов в 2021-м, третьим Кадыр Сайдилкан в 2023 году.