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Общество

Таксиста из Кыргызстана уволили за высадку участников войны в Украине

В Москве таксист высадил из автомобиля троих участников войны против Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти, вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом пишет Мигрант медиа.

Таксиста зовут Аипбек Латипов, он из Кыргызстана. Его водительское удостоверение публикует российское агентство Regnum. Он рассказал, что пассажиры были пьяны, грубили ему, а потом изменили способ оплаты: с оплаты картой на оплату наличными, при этом ехать нужно было около 100 километров.

По словам Латипова, опасаясь, что ему могут не заплатить, он отказался ехать дальше и остановил машину в специальном кармане на МКАД, чтобы пассажиры могли вызвать другое такси. Однако участники войны против Украины начали бить и толкать таксиста. Один из них говорил: «Здесь мы главные. Твое дело везти».

В ходе конфликта они также упомянули теракт в «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняют граждан Таджикистана. «Они говорили, что они воюют, а здесь люди приезжают и зарабатывают, и убивают невинных», — рассказал Латипов.

Таксист утверждает, что его пытались отвезти в ближайший «лесок», он начал звать на помощь, выбежал на проезжую часть, но никто не останавливался, пока к нему не приехали другие таксисты. По его словам, он также позвонил в полицию, но в итоге отказался от приезда наряда.

Владелец автопарка, где работал Латипов, после произошедшего расторг с ним контракт. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295811/
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