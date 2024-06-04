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Общество

Кости мамонта обнаружили в Иссык-Кульской области

В песчаных обнажениях древней поймы реки Жыргалан в Иссык-Кульской области обнаружен бивень мамонта. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

О находке заявил владелец карьера. На место выехала группа археологов.

Фрагменты бивня и нижней челюсти обнаружены в двух разных местах на расстоянии 140-150 метров друг от друга в песчаных и гравийных отложениях на глубине от трех до пяти метров.

Уже обнаженные кости недолго остаются в первоначальном виде и быстро рассыпаются под воздействием солнечных лучей. Поэтому специалисты забили шурф сверху вниз и зачистили находку, которая оказалась сохранившейся нижней частью черепа мамонта.

Из-за плохой сохранности костей археологам удалось вытащить только часть черепа.

Найденные ранее фрагменты бивня и челюсти зачищены и первично законсервированы на месте. Все находки упакованы и подготовлены для транспортировки. После консервации все передадут в музей.

Специалисты надеются на другие открытия в этом районе.

Долина реки Жыргалан известна своими находками плейстоценовой фауны. 

В Минкультуры обращаются ко всем гражданам страны с просьбой обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия и незамедлительно сообщать о находках государственному органу и археологам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295756/
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