Ни снять, ни сбежать. Как работают браслеты слежения для подследственных

С 24 мая 2024 года департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызстана запустил пилотный проект для подследственных и некоторых осужденных граждан. Фишка в том, что клиентам пробации надевают специальный браслет, который круглосуточно показывает их местоположение. Снять его самостоятельно невозможно.
В департаменте корреспонденту 24.kg показали, как крепят браслеты и как они работают. К нашему приезду специалисты отдела электронного учета и мониторинга проводили беседу с клиентом пробации. Ему рассказывали о свойствах браслета и предупредили об ответственности, если он нарушит правила пребывания под онлайн-надзором.
Заведующий отделом Алтынбек Карабеков рассказал, что браслет невозможно снять самостоятельно, чтобы об этом не узнали в командном центре. Система безопасности гаджета сразу оповестит о попытке взлома или нарушении его целостности.
«Этот браслет крепится нами, и у него есть свой специальный ключ. Кроме того, клиент не сможет срезать браслет, потому что вдоль ремешка есть датчик. О попытке нарушение его целостности браслет сразу сообщает нам. На вид это обычные электронные часы, которые показывают дату и время. А вот здесь мы видим каждый браслет на карте и следим, чтобы клиент не пересек границы выставленного для него периметра», — отметил Алтынбек Карабеков.
Браслеты крепят в качестве трекера для отслеживания подследственных, которых суд отпустил на время следствия под домашний арест, и некоторых клиентов департамента пробации. Суд выносит решение об ограничении передвижения носителя браслета, после сотрудники департамента вносят данные гражданина в базу, чертят ему зону его передвижения и следят за ним круглосуточно. Но это еще не все.
«У браслетов есть функция связи. Если клиент выходит за пределы разрешенного периметра, мы пишем ему сообщение на браслет и предупреждаем о нарушении. Кроме того, если клиенту нужна помощь, он может оповестить нас об этом через браслет», — добавил Алтынбек Карыбаев.
С браслетом выдается зарядный шнур и мобильный аккумулятор. Когда заряд опускается до 15 процентов, производится оповещение, как сотрудников пробации, так и подследственного. Тогда нужно ставить устройство на подпитку. Заряда электронного браслета хватает от двух до семи суток в зависимости от интервала связи гаджета с командным центром.
«Один нам обошелся в $150. Это очень хорошая цена. Например, в других странах такие же браслеты с таким же функционалом стоят от $1 тысячи и выше», — отметил Руслан Романов.
Как отметили в Министерстве юстиции, вышеуказанные меры в отношении подследственных и некоторых осужденных применяется для гуманизации наказания за нетяжкие преступления и разгрузку исправительных учреждений.