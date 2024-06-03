Ни снять, ни сбежать. Как работают браслеты слежения для подследственных

С 24 мая 2024 года департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызстана запустил пилотный проект для подследственных и некоторых осужденных граждан. Фишка в том, что клиентам пробации надевают специальный браслет, который круглосуточно показывает их местоположение. Снять его самостоятельно невозможно.

В департаменте корреспонденту 24.kg показали, как крепят браслеты и как они работают. К нашему приезду специалисты отдела электронного учета и мониторинга проводили беседу с клиентом пробации. Ему рассказывали о свойствах браслета и предупредили об ответственности, если он нарушит правила пребывания под онлайн-надзором.

Фото 24.kg. Сотрудники департамента пробации крепят браслет на руку клиента

Заведующий отделом Алтынбек Карабеков рассказал, что браслет невозможно снять самостоятельно, чтобы об этом не узнали в командном центре. Система безопасности гаджета сразу оповестит о попытке взлома или нарушении его целостности.

«Этот браслет крепится нами, и у него есть свой специальный ключ. Кроме того, клиент не сможет срезать браслет, потому что вдоль ремешка есть датчик. О попытке нарушение его целостности браслет сразу сообщает нам. На вид это обычные электронные часы, которые показывают дату и время. А вот здесь мы видим каждый браслет на карте и следим, чтобы клиент не пересек границы выставленного для него периметра», — отметил Алтынбек Карабеков.

Браслеты крепят в качестве трекера для отслеживания подследственных, которых суд отпустил на время следствия под домашний арест, и некоторых клиентов департамента пробации. Суд выносит решение об ограничении передвижения носителя браслета, после сотрудники департамента вносят данные гражданина в базу, чертят ему зону его передвижения и следят за ним круглосуточно. Но это еще не все.

«У браслетов есть функция связи. Если клиент выходит за пределы разрешенного периметра, мы пишем ему сообщение на браслет и предупреждаем о нарушении. Кроме того, если клиенту нужна помощь, он может оповестить нас об этом через браслет», — добавил Алтынбек Карыбаев.

С браслетом выдается зарядный шнур и мобильный аккумулятор. Когда заряд опускается до 15 процентов, производится оповещение, как сотрудников пробации, так и подследственного. Тогда нужно ставить устройство на подпитку. Заряда электронного браслета хватает от двух до семи суток в зависимости от интервала связи гаджета с командным центром.

Как отметил начальник управления политики в сфере пенитенциарной, пробационной и судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Руслан Романов, к внедрению браслетов слежения за подследственными шли долго. Все обсуждалось со специалистами, представителями Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МВД. Проводили переговоры с производителями подобных браслетов из разных стран и остановились на гаджетах из соседнего Казахстана. Всего для пилотного проекта приобрели 300 браслетов.

«Один нам обошелся в $150. Это очень хорошая цена. Например, в других странах такие же браслеты с таким же функционалом стоят от $1 тысячи и выше», — отметил Руслан Романов.

Фото 24.kg. Если клиент вовремя не пройдет идентификацию, это считается нарушением

Стоит отметить, что это не единственное новшество Минюста и департамента пробации. Отечественные специалисты Госучреждения «Укук» при Генеральной прокуратуре разработали приложение, благодаря которому также мониторится передвижение осужденных или подследственных. Работает оно на базе платформы Face-ID на мобильном устройстве клиента пробации. То есть подследственный, выпущенный судом на время следствия под домашний арест, должен в назначенное специалистами департамента пробации время пройти идентификацию лица. При этом подследственный не может отходить от своего смартфона. Это нарушение, и оставшийся срок он будет отбывать под стражей в СИЗО.

Как отметили в Министерстве юстиции, вышеуказанные меры в отношении подследственных и некоторых осужденных применяется для гуманизации наказания за нетяжкие преступления и разгрузку исправительных учреждений.