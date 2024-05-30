Режиссер из Кыргызстана Татьяна Борщ выиграла приз на кинофестивале в Лондоне

В Лондоне прошел шестой британский кинофестиваль ECG Film Festival. Об этом сообщили организаторы.
Показаны работы режиссеров из Польши, Великобритании, Кыргызстана, Испании, России, Ирана, Узбекистана, Китая, Армении и Кувейта. ECG Film Festival является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании.
В номинации «Лучший евразийский документальный фильм» победила картина «Кругосветка на катамаране» уроженки Кыргызстана, живущей в России, Татьяны Борщ.
В Лондоне вместо режиссера награду получил представитель посольства Кыргызстана в Великобритании Нурбек Казаков.
Татьяна Борщ — автор, продюсер более чем 120 документальных фильмов и сериалов.