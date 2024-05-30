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Общество

Режиссер из Кыргызстана Татьяна Борщ выиграла приз на кинофестивале в Лондоне

В Лондоне прошел шестой британский кинофестиваль ECG Film Festival. Об этом сообщили организаторы.

Показаны работы режиссеров из Польши, Великобритании, Кыргызстана, Испании, России, Ирана, Узбекистана, Китая, Армении и Кувейта. ECG Film Festival является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании.

В номинации «Лучший евразийский документальный фильм» победила картина «Кругосветка на катамаране» уроженки Кыргызстана, живущей в России, Татьяны Борщ.

В Лондоне вместо режиссера награду получил представитель посольства Кыргызстана в Великобритании Нурбек Казаков.

Татьяна Борщ — автор, продюсер более чем 120 документальных фильмов и сериалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295383/
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