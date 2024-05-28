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Общество

Японцы учат язык Манаса. В Токио издали учебник по кыргызскому

Учебное пособие издал Токийский университет иностранных языков. Учебник познакомит студентов с основами кыргызского языка и культуры.

Автор издания Жакшылык Акматалиева, преподаватель Токийского университета иностранных языков и основатель Японско-Кыргызского фонда культурных исследований, говорит, что книга стала обобщением ее опыта преподавания и исследований письменности кыргызского языка.

Книга состоит из 14 уроков, задействующих все четыре ключевых навыка — говорение, чтение, аудирование и письмо. Методика направлена на самостоятельное изучение кыргызского языка в удобном для каждого темпе.

По мнению Жакшылык Акматалиевой, у кыргызов и японцев много общего, включая лингвистические способности.

«Кыргызы и японцы настолько похожи внешне, что различить их можно по тому, кто что любит: те, кто любит мясо, — это кыргызы, а те, кто любит рыбу, — японцы. Они не только внешне похожи, но и лингвистические особенности кыргызского и японского языков также очень схожи», — делится она своими наблюдениями.

Автор книги не сомневается, что желающих познакомиться с Кыргызстаном через учебник «Учим кыргызский язык!» будет немало. Ведь японцы открыты всему новому и любознательны, а новая книга — хороший проводник в мир кыргызской культуры и традиций.

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295159/
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