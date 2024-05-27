Центральная Азия все больше ощущает на себе последствия изменения климата

Актуальные вопросы устойчивого управления водными и земельными ресурсами, энергетики, продовольственной безопасности и экологической устойчивости в контексте изменения климата обсуждают делегации стран Центральной Азии и международные эксперты на конференции в Алматы (Казахстан).

Отмечено, что Центральноазиатский регион все больше ощущает на себе последствия изменения климата, связанные с нехваткой воды, деградацией земель и стихийными бедствиями.

Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК) стала ежегодной диалоговой платформой для обсуждения и демонстрации преимуществ регионального сотрудничества в решении проблем изменения климата и трансграничных климатических рисков.

Ежегодно она собирает более 400 представителей соответствующих министерств государств ЦА, международных организаций, гражданского сектора, научного и академического сообщества, бизнеса и СМИ.

Участники обсуждают прогресс, проблемы и пробелы в выполнении климатических обязательств странами Центральной Азии, достижения углеродной нейтральности, вопросы зеленого перехода и безопасности, проблемы и возможности снижения риска стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

«Центральная Азия уязвима к неблагоприятным последствиям быстро меняющегося климата, учитывая ее аграрную экономику, стареющую инфраструктуру и быстрый рост населения. В данных условиях необходимость улучшения регионального партнерства в области управления энергетическими и водными ресурсами, а также подходов по адаптации к изменению климата очевидна. Цель конференции — способствовать усилению сотрудничества для повышения устойчивости региона к изменениям», — сказал исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафар Махмудов.