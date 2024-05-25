В Бишкеке обсудили подготовку к летним Олимпийским играм в Париже

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание Организационного комитета по подготовке спортсменов к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На сегодня кыргызстанские спортсмены завоевали 13 лицензий, ожидается получение еще ряда путевок на Игры. Отмечено, что финансовые средства выделяются согласно утвержденному графику.

Обсуждены актуальные вопросы в рамках подготовки спортсменов к Олимпийским играм, в том числе обсуждены вопросы аккредитации, экипировки Национальной сборной, проведения подготовительно-тренировочных сборов, медицинского обслуживания и организационной работы.

Эдиль Байсалов отметил важность качественной подготовки к предстоящим Играм, подчеркнув, что государство со своей стороны оказывает соответствующую поддержку и полное содействие спортсменам.