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Общество

Активное долголетие. В Бишкеке прошла ярмарка «От сердца к сердцу»

Сегодня, 24 мая, в Бишкеке возле памятника Курманжан датке состоялась благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню матери. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР.

Мероприятие посвящено популяризации активного долголетия, профилактике старения, а также признанию важности матерей и бабушек в воспитании детей и укреплении семьи.

В ярмарке участвовали около 50 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и Бишкека. Они представили изделия из войлока, шерсти, сувенирную национальную продукцию и многое другое.

На ярмарке также были представлены мастер-классы по оказанию первой помощи и по правильному питанию, где гости смогли получить информацию о здоровом питании как важнейшем элементе сохранения и укрепления здоровья и непременным условием достижения активного долголетия.

Все желающие смогли измерить артериальное давление, поучаствовать в беспроигрышной лотереи и оздоровительной гимнастике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294981/
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