Жизнь после пенсии: как в Бишкеке создают пространство для активного долголетия

В обществе часто принято говорить о молодости как о времени возможностей, открытий и новых дорог. Однако жизнь все чаще доказывает: и зрелый возраст может стать временем перемен, новых встреч, творчества и активной жизни. В Бишкеке есть место, где люди старшего поколения находят именно это — поддержку, движение и радость общения. Речь идет о программе «Активное долголетие», которая работает при геронтологическом центре «Ардагер» департамента социального развития мэрии города.

Недавно участницы программы, объединившиеся в группу «Жаны дем», отметили Международный женский день. Праздник 8 Марта получился по-настоящему теплым, душевным и наполненным искренними эмоциями.

В этот день зал наполнился музыкой, песнями и аплодисментами. Участницы подготовили творческие номера: звучали любимые песни, исполнялись танцы, читались стихи. Для многих это было первое выступление на сцене, но волнение быстро уступило место радости — рядом были друзья, единомышленники и наставники, которые помогали готовить номера и поддерживали выступающих.

Активное участие в концертной программе приняла сама группа «Жаны дем». Их искренние выступления, улыбки и доброжелательная атмосфера сделали праздник особенно живым и запоминающимся. В подготовке концерта помогали преподаватели вокала и танцев — Лунара Жумабек, Тынара Жумабаева и Халида Додобаева. Они не только обучают участниц творческим навыкам, но и вдохновляют их раскрывать свои способности, пробовать новое и верить в себя.

Такие встречи напоминают о простой, но важной истине: возраст — это не только прожитые годы, но и огромный жизненный опыт, мудрость и умение поддерживать друг друга. Люди старшего поколения умеют особенно ценить человеческое общение, делиться теплом и искренне радоваться каждому совместному моменту.

После концертной программы участницы еще долго не расходились. За чашкой чая они разговаривали, вспоминали молодость, делились новостями и смеялись. В такие минуты особенно чувствуется сила человеческой поддержки и дружбы. Для многих именно эти встречи становятся важной частью жизни.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Бишкеке осенью 2024 года. Ее цель — помочь людям старшего возраста оставаться активными, чувствовать себя нужными и продолжать развиваться. Проект реализуется при поддержке общественного фонда «Социум».

Здесь участники могут не только получить консультации специалистов, но и попробовать себя в самых разных занятиях. Для них организованы бесплатные курсы кыргызского и английского языков, занятия по цифровой грамотности, где объясняют, как пользоваться смартфонами, интернетом и современными приложениями.

Большой интерес вызывают и творческие направления — вокал, танцы, рисование, вязание и различные виды рукоделия. Для поддержания здоровья проводятся занятия по гимнастике, йоге и скандинавской ходьбе.

Но, пожалуй, самое главное, что находят здесь люди, — это новые друзья и чувство принадлежности к дружному сообществу. Многие признаются, что приходят на занятия не только ради обучения, но и ради общения. Для кого-то это возможность выйти из одиночества, для кого-то — вновь почувствовать себя частью активной и дружной команды.

Как отмечает врач отделения «Активное долголетие» и директор общественного фонда «Социум» Батма Эстебесова, такие инициативы играют важную роль в жизни людей старшего поколения.

«Мы видим, как люди меняются, когда начинают приходить на занятия. У них появляются круг общения, новые интересы, уверенность в себе. Наша задача — помочь людям старшего возраста оставаться активными, чувствовать поддержку и понимать, что их опыт и жизненная мудрость по-прежнему очень важны для общества», — сказала она.

Сегодня с программой «Активное долголетие» уже познакомились более 260 жителей Бишкека пенсионного возраста, около 60 человек регулярно посещают занятия и мероприятия. Сообщество постепенно растет — люди рассказывают друг другу о месте, где можно проводить время интересно и с пользой.

Организаторы подчеркивают, что двери программы открыты для всех людей старшего возраста, которые хотят общаться, учиться новому и вести активную жизнь. Здесь никого не оценивают по возрасту — наоборот, именно жизненный опыт и мудрость участников создают особую атмосферу уважения и доброжелательности.

Иногда достаточно сделать всего один шаг, чтобы жизнь заиграла новыми красками: прийти на занятие, познакомиться с новыми людьми, попробовать себя в творчестве или просто провести время в хорошей компании. Возможно, именно здесь для кого-то начнется новая, светлая страница активной и радостной жизни.
