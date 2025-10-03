11:14
Общество

В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка

На площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке в честь Дня работников сельского хозяйства Кыргызской Республики 17-19 октября пройдут республиканская агропромышленная выставка «АгроТехЭкспо — 2025» и сельскохозяйственная продовольственная ярмарка «Алтын күз». Об этом сообщает Минсельхоз.

На выставке представят образцы современной сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, племенных сельскохозяйственных животных.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Выставка

На ярмарке представят широкий ассортимент экологически натуральных сельскохозяйственных продуктов по низким ценам.

В ходе выставки будут действовать крупные скидки, и вы сможете воспользоваться льготным лизингом и кредитами при покупке желаемой техники, оборудования и сельскохозяйственных товаров.
