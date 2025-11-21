В городе Ош пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Власти города Ош объявили о проведении крупной сельскохозяйственной ярмарки, которая состоится 22 и 23 ноября. Об этом сообщила мэрия южной столицы.

По ее данным, ярмарка пройдет на пересечении улиц Т. Абакир уулу и Н. Исанова, напротив рынка «Жибек Жолу».

Организаторы приглашают фермеров и производителей принять активное участие в мероприятии. Ярмарка предоставит им возможность предложить жителям и гостям города свою продукцию по выгодной цене, а также широко ее разрекламировать.

Кстати, в Бишкеке каждые выходные также проводят ярмарки на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) и в 12 микрорайоне.