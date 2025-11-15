Каждые выходные в Бишкеке проходят продовольственные ярмарки

Каждые субботу и воскресенье до июня 2026 года в городе Бишкеке будут проводиться ярмарки, на которых местные производители, фермеры и ремесленники продают социально значимые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ярмарки будут проходить на площади имени Турдакуна Усубалиева, а также на пересечении улиц Исхака Раззакова и Абдымомунова, бульвара Эркиндик (Первомайский район).

Основная цель ярмарок — поддержка отечественных производителей, обеспечение населения доступными и качественными продуктами питания, а также стабильное снабжение внутреннего рынка.

К участию приглашаются все желающие фермеры и производители. Требования к участникам:

продукция должна быть качественной и чистой;

цены должны быть ниже рыночных;

необходимо предоставить подтверждающее письмо от руководства районного аграрного управления министерства.

Ярмарка организована Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по поручению заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева совместно с мэрией города Бишкека.