Общество

Каждые выходные в Бишкеке проходят продовольственные ярмарки

Каждые субботу и воскресенье до июня 2026 года в городе Бишкеке будут проводиться ярмарки, на которых местные производители, фермеры и ремесленники продают социально значимые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ярмарки будут проходить на площади имени Турдакуна Усубалиева, а также на пересечении улиц Исхака Раззакова и Абдымомунова, бульвара Эркиндик (Первомайский район).

Основная цель ярмарок — поддержка отечественных производителей, обеспечение населения доступными и качественными продуктами питания, а также стабильное снабжение внутреннего рынка.

К участию приглашаются все желающие фермеры и производители. Требования к участникам:

  • продукция должна быть качественной и чистой;
  • цены должны быть ниже рыночных;
  • необходимо предоставить подтверждающее письмо от руководства районного аграрного управления министерства.

Ярмарка организована Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по поручению заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева совместно с мэрией города Бишкека.

Дополнительная информация и вопросы по телефонам:
0312661422, 0702702000. 

пресс-службы Минсельхоза КР
Фото пресс-службы Минсельхоза КР

