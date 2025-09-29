20:54
Общество

В Бишкеке состоится благотворительная ярмарка ко Дню пожилых людей

В Бишкеке 1 октября пройдет благотворительная ярмарка, посвященная улучшению качества жизни и здоровья пожилых граждан. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ярмарке примут участие около 40 групп самопомощи, лидеров и представителей старшего поколения из всех регионов страны. Они представят изделия из шерсти и войлока, сувениры ручной работы.

Программа мероприятия включает лотереи, мастер-классы, танцевальный флешмоб и концерт с участием артистов и творческих коллективов Бишкека.

Организаторами ярмарки выступают международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Минтруда и при поддержке мэрии Бишкека.

Начало — в 10.00 на бульваре Эркиндик, пересечение с улицей Пушкина (возле памятника Курманжан датке). Вход свободный.
