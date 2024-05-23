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Общество

Более 12 тысяч книг на английском языке подарили США южным областям Кыргызстана

Тридцать организаций — школы, библиотеки и университеты — в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях получили более 12 тысяч книг из США на английском языке. Об этом сообщили в американском посольстве в Кыргызстане.

В диппредставительстве подчеркнули, что это книги, подаренные простыми американцами народу Кыргызстана.

В коллекции есть книги для всех возрастов, которые дают возможность изучать английский язык, осваивать новые знания и укреплять дух международной дружбы для будущих поколений.

«Эти книги — больше, чем просто бумага и чернила. Это ключи, которые открывают мир изучения английского языка и мосты, объединяющие народы Кыргызской Республики и Соединенных Штатов», — сказал посол США в КР Лесли Вигери.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294838/
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