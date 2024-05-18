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Общество

Драка с иностранцами. Милиция разогнала участников стихийной акции

Милиция в Бишкек смогла разогнать участников стихийной акции.

Как отмечается, улицы Жибек Жолу, Огонбаева, 7 Апреля и Фрунзе, где находились участники стихийной акции свободны для проезда транспорта.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев во дворе одного из хостелов, где они проживают. Они избили нескольких местных жителей.

По факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала трех иностранных граждан.

Сегодня же вечером на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось около 300 молодых парней, недовольных случившимся, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пытается предотвратить беспорядки. Есть задержанные среди участников стихийной акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294315/
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