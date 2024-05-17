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Общество

Плановый ремонт. В некоторых районах Бишкека не будет газа

В связи с плановыми работами на подземном газопроводе среднего давления 20-23 мая будет временно приостановлена подача голубого топлива. Об этом сообщили в «Бишкекгазе».

Газа не будет в районе, ограниченном:

  • ГРС-1, Васильевским трактом, БЧК, улицей Юбилейной, селами Пригородным, Маевкой, улицами Молодая Гвардия, Киргизской, Коллекторной, Саадаева, Новой, переулком Советским, МЧК, жилмассивами «Жениш» и «Алтын-Бешик».

«Бишкекгаз» просит абонентов на период отключения перейти на альтернативные источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294229/
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