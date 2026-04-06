В городе Ош продолжается демонтаж незаконных построек

По поручению мэра Жанарбека Акаева на территории города выявляются объекты без разрешительных документов или не соответствующие строительным требованиям, и продолжаются работы по их демонтажу. Об этом сообщает мэрия Оша.

В настоящее время на улице Курманжан Датка демонтируются незаконно построенные коммерческие объекты, а также постройки в охраняемой зоне реки Ак-Буура полностью приведены соответствующими службами в первоначальное состояние.

Эти работы проводятся с целью упорядочения городской инфраструктуры, обеспечения соблюдения законодательства и устранения препятствий для строительства дорог.