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Общество

Абитуриенты в Кыргызстане должны оплачивать медицинский осмотр при поступлении

ФОМС сообщает, что выпускники школ, поступающие в высшие и средние профессиональные учебные заведения, проходят медицинский осмотр на платной основе.

Как отметили в фонде, осмотр необходим для определения состояния здоровья абитуриента, выявления возможных противопоказаний к учебе по выбранной специальности.

«Следует отметить, что медицинские услуги по заболеваниям для детей до 18 лет, обучающихся в средних учебных заведениях (школах), предоставляются бесплатно, так как они застрахованы государством и обеспечиваются медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для получения медицинской помощи школьникам достаточно обратиться в медицинские организации по месту прописки», — добавили в ФОМС.

В случае возникновения вопросов можно позвонить на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113 (кроме выходных дней).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294174/
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