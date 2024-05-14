В Центре реабилитации и спортивной медицины появился новый рентген-аппарат

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Центр реабилитации и спортивной медицины, где принял участие в церемонии передачи нового цифрового рентгено-флюорографического аппарата. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что улучшение качества медицинского обслуживания спортсменов является приоритетом для Минздрава. По его словам, материально-техническая база центра слабовата, однако принимаются все меры по улучшению ситуации: на 2023-2024 годы составлен план-смета на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Трехкратный чемпион Азии по греко-римской борьбе Жоламан Шаршенбеков подчеркнул, что совместная работа спортсменов, врачей и тренеров позволяет достигать выдающихся результатов. Он выразил благодарность за новое оборудование и заметил, что этот шаг отражает стремление правительства Кыргызстана обеспечить спортсменов современным медицинским оборудованием и поддержать их здоровье и профессиональные достижения.