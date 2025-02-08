Кыргызстан получит 50 облучателей для лечения младенцев от российской компании

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех направил партию из 50 фототерапевтических облучателей, предназначенных для лечения младенцев, в Кыргызстан. Изделия распределят между лечебными учреждениями и перинатальными центрами республики, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, фототерапевтический облучатель ОФН-02 применяется для лечения желтухи новорожденных, помогая уменьшить риск возникновения болезней и осложнений, связанных с повышенным уровнем билирубина в крови. Этот легкий и компактный прибор позволяет устанавливать его в помещениях с ограниченным пространством. Изделие можно размещать как на стойке, так и прямо на колпаке неонатального инкубатора, чтобы проводить фототерапию, не причиняя дискомфорта маленьким пациентам.

Фото пресс-службы холдинга «Швабе». Фототерапевтический облучатель ОФН-02

«Мы активно сотрудничаем с зарубежными заказчиками, и Кыргызстан является одним из давних партнеров. Скоро в лечебных и родовспомогательных учреждениях республики появится 50 новых аппаратов для фототерапии. Специалисты нашего завода не только оказывают помощь при вводе оборудования в эксплуатацию, но и регулярно проводят обучение персонала по работе с техникой», − рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

УОМЗ разрабатывает и производит широкую линейку медицинской техники, включая неонатальное оборудование для выхаживания новорожденных, реанимационное оборудование и аппараты для респираторной терапии.