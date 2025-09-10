15:28
Общество

Япония помогла. Десять организаций здравоохранения получили медоборудование

Сегодня состоялась церемония передачи современной медицинской техники — рентген-комплексов, УЗИ-систем и другого оборудования — для десяти организаций здравоохранения Чуйской области.

По данным пресс-центра Минздрава, мероприятие прошло на базе Центра общеврачебной практики Чуйского района.

Поставка на сумму примерно $7,5 миллиона осуществлена в рамках программы безвозмездной помощи правительства Японии при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

По словам министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, новое оборудование усилит диагностику и лечение неинфекционных заболеваний, а также повысит доступность качественной медицинской помощи для жителей Чуйской области.

Получатели оборудования: центры общеврачебной практики Токмака, Ивановки, Жайылского, Панфиловского, Московского, Сокулукского, Иссык-Атинского, Чуйского и Кеминского районов, а также Чуйская областная объединенная больница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342964/
