Общество

В больницах Кыргызстана обновляют медоборудование

В больницах Кыргызстана обновляют медоборудование. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, Джалал-Абадская областная объединенная больница объявила тендер на приобретение эндохирургического комплекса для артроскопии. На эти цели выделяют 9,8 миллиона сомов. Предложения поставщиков принимаются до 27 октября. Поставить оборудование должны в течение 30 дней после заключения контракта.

Ошская межобластная детская клиническая больница объявила тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму 36,7 миллиона сомов. Среди лотов — аппарат ИВЛ детский, аппарат ИВЛ СИПАП для неонатальной интенсивной терапии, микроскоп офтальмологический, кислородный концентратор для оперблока, инструменты и другое. Заявки от поставщиков принимаются до 17 октября.

Национальный хирургический центр намерен приобрести телеуправляемый цифровой рентгеновский комплекс за 26 миллионов сомов. Предложения принимаются до 15 октября.
