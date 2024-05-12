Браво! Музыканты из Кыргызстана заняли призовые места на конкурсе в Испании

В живописном испанском городке Каста-Брава, на побережье Средиземного моря, в конце апреля прошел международный музыкальный конкурс юных исполнителей. Кыргызстан на нем представляла группа учащихся школы Bilimkana American School, филиала общественного фонда El Ayim под руководством арт-директора Нурлана Асакеева.

Он рассказал 24.kg о мероприятии.

«Это международный разножанровый конкурс, который проводится последние 20 лет в разных городах Европы, Грузии и Турции. В нем принимают участие ребята от 16 до 19 лет — вокалисты, музыканты, танцоры и хоровые группы», — сказал Нурлан Асакеев.

Обычно не более 30 стран отправляют талантливых артистов побороться за грамоту лауреата.

Из Центральной Азии были представлены только Казахстан и Кыргызстан. Остальные участники приехали из Европы, Индонезии и Филиппин.

«От КР были вокалисты. София Лысенко заняла третье место в номинации «Эстрадный вокал» до 10 лет. В инструментальном жанре первое место жюри присудило Анарбеку Атаю в номинации «Национальный инструмент». Он блестяще исполнял сюиту на комузе. В остальных 12 номинациях мы участвовали в танцевальном жанре, где заняли два первых места», — отметил арт-директор.

Он уточнил, что по танцам на конкурсе было пять жанров. Танцоры из Кыргызстана заняли призовые места в эстрадных хореографических постановках, танцевальном номере соло и национальном танце.