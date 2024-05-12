21:22
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Общество

Браво! Музыканты из Кыргызстана заняли призовые места на конкурсе в Испании

В живописном испанском городке Каста-Брава, на побережье Средиземного моря, в конце апреля прошел международный музыкальный конкурс юных исполнителей. Кыргызстан на нем представляла группа учащихся школы Bilimkana American School, филиала общественного фонда El Ayim под руководством арт-директора Нурлана Асакеева.

Он рассказал 24.kg о мероприятии.

«Это международный разножанровый конкурс, который проводится последние 20 лет в разных городах Европы, Грузии и Турции. В нем принимают участие ребята от 16 до 19 лет — вокалисты, музыканты, танцоры и хоровые группы», — сказал Нурлан Асакеев.

Обычно не более 30 стран отправляют талантливых артистов побороться за грамоту лауреата.

Из Центральной Азии были представлены только Казахстан и Кыргызстан. Остальные участники приехали из Европы, Индонезии и Филиппин.

«От КР были вокалисты. София Лысенко заняла третье место в номинации «Эстрадный вокал» до 10 лет. В инструментальном жанре первое место жюри присудило Анарбеку Атаю в номинации «Национальный инструмент». Он блестяще исполнял сюиту на комузе. В остальных 12 номинациях мы участвовали в танцевальном жанре, где заняли два первых места», — отметил арт-директор.

Он уточнил, что по танцам на конкурсе было пять жанров. Танцоры из Кыргызстана заняли призовые места в эстрадных хореографических постановках, танцевальном номере соло и национальном танце. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293755/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли турнир по спортивным бальным танцам в Москве
Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире
Кыргызстанки станцевали кара-жорго возле Эйфелевой башни и на площади Рима
Танцоры Кыргызстана завоевали медали турнира в Казахстане
Впервые в истории страны. Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами мира
Это рекорд! Испанка Беатрис Фламини провела 500 дней в одиночестве
Кыргызстанцы завоевали золото на международном турнире по танцам в Италии
Освобожденный бывший президент Алмазбек Атамбаев рассказал, куда поедет лечиться
Тревел-блогер Паша Глобус снял ролик про Мадрид с титрами на кыргызском языке
Учениц в мороз заставили танцевать в тонких платьях на открытии школы в Узгене
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
А&nbsp;вам нравится проект иссык-кульского пирса в&nbsp;форме комуза? Опрос А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
12 мая, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 мая: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 мая: без осадков
20:38
У Кыргызстана еще две путевки на Олимпиаду-2024
19:55
Браво! Музыканты из Кыргызстана заняли призовые места на конкурсе в Испании
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кыргызский мюзикл, любимые песни и классика
18:30
13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет