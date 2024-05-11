Мошенники представляются сотрудниками Нацбанка Кыргызстана. Не верьте им!

Национальный банк предупреждает об активизации мошенников, которые предъявляют грубо подделанный документ сотрудника финрегулятора.

Их цель — кража денег граждан.

«Нацбанк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и секретную информацию. Более того, регулятор не открывает счета гражданам, не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. Поэтому настоятельно рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять кому-либо личные данные», — отметили в НБ КР.

Национальный банк настоятельно рекомендует не сообщать третьим лицам, тем более незнакомым людям, персональные сведения, номер карты, ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC-коды (это коды безопасности, последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), подтверждающие коды из SMS (текстовых сообщений).

При обращении подозрительных лиц (по телефону или другим каналам связи) по вопросам, входящим в компетенцию Нацбанка, просят написать на электронную почту: mail@nbkr.kg или позвонить по номерам телефонов: 0312610486, 0501890000.