Кыргызстанцев ждет длинная рабочая неделя

Эта рабочая неделя будет длиннее. Суббота, 11 мая, будет рабочей для сотрудников, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Напомним, в начале месяца кыргызстанцы получили длинные майские выходные, отдохнув с 1 по 5 мая.

При этом, согласно постановлению кабмина о переносе выходных, некоторые дни придется отработать, в частности вместо 2 мая (четверг) кыргызстанцы работали 6 мая (понедельник), вместо 3 мая (пятница) — выйдут 11 мая (суббота).

9 мая является официальным нерабочим праздничным днем.