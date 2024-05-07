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Общество

Кыргызстанцев ждет длинная рабочая неделя

Эта рабочая неделя будет длиннее. Суббота, 11 мая, будет рабочей для сотрудников, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Напомним, в начале месяца кыргызстанцы получили длинные майские выходные, отдохнув с 1 по 5 мая.

При этом, согласно постановлению кабмина о переносе выходных, некоторые дни придется отработать, в частности вместо 2 мая (четверг) кыргызстанцы работали 6 мая (понедельник), вместо 3 мая (пятница) — выйдут 11 мая (суббота).

9 мая является официальным нерабочим праздничным днем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293395/
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