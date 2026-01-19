10:10
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Кыргызча

Министрлер кабинети санариптик сомду 2026-жылдын аягына чейин ишке киргизет

Министрлер кабинети санариптик сомду 2026-жылдын аягына чейин ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бул маалымат өкмөттүн иш-аракеттер планына киргизилген.

Сыноо иш чараларын киргизүү 2026-жылдын төртүнчү чейрегинде башталып, 2027-жылдын экинчи чейрегине чейин созулат деп белгиленген.

Бул мезгилде санариптик сом платформасы иштелип чыгат жана ортомчуларсыз P2P которуулары сыноодон өткөрүлөт.

Долбоор Улуттук банк тарабынан каржыланат.

Мурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Мелис Тургунбаев санариптик сомдун накталай жана накталай эмес акча менен катар улуттук валютанын үчүнчү түрү катары мыйзам тарабынан бекитилгенин белгилеген. Жеке жана юридикалык жактар ​​акча каражаттарын накталай жана санариптик формалардын ортосунда которо алышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358303/
Кароо: 86
Басууга
Теги
Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Кыргызстан өзүнүн санарип сомун чыгара баштайт
Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
Жогорку Кеңештин депутаттары санариптик сомду киргизүүнү жактырышты
Декларация. 2023-жылы санариптик өнүктүрүү министринин чыгашасы 451 сомду түздү
ЕАБР прогнозирует курс сома к доллару до 93,1 в 2027 году
ЖКнын комитети санариптик сомдун статусу жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды
Безналичная форма: в Кыргызстане запретят расплачиваться иностранной валютой
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
19-январь, дүйшөмбү
10:04
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы Гонконгду жеңди Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы...
10:02
Өлкөнүн тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн
09:41
Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Кышкы кабыл алуу. Кыргызстанда ЖОЖдорго кабыл алуунун үчүнчү айлампасы башталды
09:15
Министрлер кабинети санариптик сомду 2026-жылдын аягына чейин ишке киргизет
16-январь, жума
17:30
17-январга карата аба ырайы