Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома

Национальная валюта Кыргызстана — сом — отмечает свою 32-ю годовщину. Именно в этот день в 1993-м республика ввела в обращение собственные деньги, ставшие неотъемлемым символом суверенитета и независимости государства.

В пресс-службе Нацбанка решили напомнить об основных этапах становления кыргызской валюты.

За прошедшие десятилетия кыргызский сом зарекомендовал себя не только как одна из самых стабильных валют в регионе, но и получил высокие международные оценки за свой дизайн и, что особенно важно, за передовые защитные свойства. Однако, помимо этих общеизвестных достоинств, национальные банкноты КР обладают целым рядом других примечательных характеристик: