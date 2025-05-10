Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома

Национальная валюта Кыргызстана — сом — отмечает свою 32-ю годовщину. Именно в этот день в 1993-м республика ввела в обращение собственные деньги, ставшие неотъемлемым символом суверенитета и независимости государства.
В пресс-службе Нацбанка решили напомнить об основных этапах становления кыргызской валюты.
За прошедшие десятилетия кыргызский сом зарекомендовал себя не только как одна из самых стабильных валют в регионе, но и получил высокие международные оценки за свой дизайн и, что особенно важно, за передовые защитные свойства. Однако, помимо этих общеизвестных достоинств, национальные банкноты КР обладают целым рядом других примечательных характеристик:
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Долговечность в эксплуатации. Средний срок «жизни» одной кыргызской купюры может достигать восьми лет, что свидетельствует о высоком качестве используемых материалов.
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Многоуровневая защита. Каждая банкнота сома оснащена более чем 30 защитными элементами. Примечательно, что некоторые из этих технологий не разглашаются, обеспечивая дополнительный уровень безопасности от подделок.
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Международное признание. Новейшая серия банкнот образца 2023 года получила престижную награду, будучи признанной лучшей новой серией банкнот 2023-го на международном конкурсе «Банкнота года».
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Исключительная прочность. Кыргызский сом демонстрирует впечатляющую физическую устойчивость — он способен выдержать до 5 тысяч двойных сгибов без повреждения структуры.
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Стойкость к внешним воздействиям. Краски, применяемые при производстве банкнот, обладают такой высокой стойкостью, что не стираются даже при стирке купюр в горячей воде.
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Состав монет. Металлические деньги номиналом 1, 3, 5 и 10 сомов изготавливаются из стали и имеют никелевое покрытие.
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Экологичный подход к утилизации. Интересно, что сомы, отслужившие свой срок, не просто уничтожаются. После процесса утилизации их используют при обжиге кирпича, находя таким образом вторичное применение.