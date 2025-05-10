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Экономика

Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома

Национальная валюта Кыргызстана — сом — отмечает свою 32-ю годовщину. Именно в этот день в 1993-м республика ввела в обращение собственные деньги, ставшие неотъемлемым символом суверенитета и независимости государства.

В пресс-службе Нацбанка решили напомнить об основных этапах становления кыргызской валюты.

За прошедшие десятилетия кыргызский сом зарекомендовал себя не только как одна из самых стабильных валют в регионе, но и получил высокие международные оценки за свой дизайн и, что особенно важно, за передовые защитные свойства. Однако, помимо этих общеизвестных достоинств, национальные банкноты КР обладают целым рядом других примечательных характеристик:

  • Долговечность в эксплуатации. Средний срок «жизни» одной кыргызской купюры может достигать восьми лет, что свидетельствует о высоком качестве используемых материалов.

  • Многоуровневая защита. Каждая банкнота сома оснащена более чем 30 защитными элементами. Примечательно, что некоторые из этих технологий не разглашаются, обеспечивая дополнительный уровень безопасности от подделок.

  • Международное признание. Новейшая серия банкнот образца 2023 года получила престижную награду, будучи признанной лучшей новой серией банкнот 2023-го на международном конкурсе «Банкнота года».

  • Исключительная прочность. Кыргызский сом демонстрирует впечатляющую физическую устойчивость — он способен выдержать до 5 тысяч двойных сгибов без повреждения структуры.

  • Стойкость к внешним воздействиям. Краски, применяемые при производстве банкнот, обладают такой высокой стойкостью, что не стираются даже при стирке купюр в горячей воде.

  • Состав монет. Металлические деньги номиналом 1, 3, 5 и 10 сомов изготавливаются из стали и имеют никелевое покрытие.

  • Экологичный подход к утилизации. Интересно, что сомы, отслужившие свой срок, не просто уничтожаются. После процесса утилизации их используют при обжиге кирпича, находя таким образом вторичное применение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328565/
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