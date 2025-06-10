Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда

Свердловский районный суд Бишкека продлил арест правозащитнице Рите Карасартовой до 12 июля. Решение принято по ходатайству следователя.
По словам адвоката Жаныша Баракова, судебное заседание длилось более четырех часов.
В ходе слушаний, отметил он, допущены процессуальные нарушения.
«Мы ходатайствовали о вызове Сергея Райымбекова (руководитель следственной группы. — Прим. ред.), так как именно он, по словам следователя, владеет всей информацией. Но судья Алмазбек Апышев нам отказал. Следователь признал, что за прошедший месяц в отношении арестованной Риты Карасартовой не проводилось никаких следственных действий. Отмечу, что часть 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса служит основанием для изменения меры пресечения, ведь следственные действия в отношении обвиняемой не проводились. Но суд это проигнорировал», — сказал представитель защиты.
Он ходатайствовал об отводе судьи и обвинителя, но суд также отказал в удовлетворении.
Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Обыск в доме правозащитницы проведен в ее отсутствие предположительно в связи с публикацией письма Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.
19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Кудайберген уулу доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд продлил Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста в СИЗО до июля.