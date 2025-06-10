Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда

Свердловский районный суд Бишкека продлил арест правозащитнице Рите Карасартовой до 12 июля. Решение принято по ходатайству следователя.

Фото из архива. Риту Карасартову оставили под арестом по решению суда

По словам адвоката Жаныша Баракова, судебное заседание длилось более четырех часов.

В ходе слушаний, отметил он, допущены процессуальные нарушения.

«Мы ходатайствовали о вызове Сергея Райымбекова (руководитель следственной группы. — Прим. ред.), так как именно он, по словам следователя, владеет всей информацией. Но судья Алмазбек Апышев нам отказал. Следователь признал, что за прошедший месяц в отношении арестованной Риты Карасартовой не проводилось никаких следственных действий. Отмечу, что часть 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса служит основанием для изменения меры пресечения, ведь следственные действия в отношении обвиняемой не проводились. Но суд это проигнорировал», — сказал представитель защиты.

Он ходатайствовал об отводе судьи и обвинителя, но суд также отказал в удовлетворении.