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Происшествия

Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда

Свердловский районный суд Бишкека продлил арест правозащитнице Рите Карасартовой до 12 июля. Решение принято по ходатайству следователя.

из архива
Фото из архива. Риту Карасартову оставили под арестом по решению суда

По словам адвоката Жаныша Баракова, судебное заседание длилось более четырех часов.

В ходе слушаний, отметил он, допущены процессуальные нарушения.

«Мы ходатайствовали о вызове Сергея Райымбекова (руководитель следственной группы. — Прим. ред.), так как именно он, по словам следователя, владеет всей информацией. Но судья Алмазбек Апышев нам отказал. Следователь признал, что за прошедший месяц в отношении арестованной Риты Карасартовой не проводилось никаких следственных действий. Отмечу, что часть 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса служит основанием для изменения меры пресечения, ведь следственные действия в отношении обвиняемой не проводились. Но суд это проигнорировал», — сказал представитель защиты.

Он ходатайствовал об отводе судьи и обвинителя, но суд также отказал в удовлетворении.

Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Обыск в доме правозащитницы проведен в ее отсутствие предположительно в связи с публикацией письма Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Кудайберген уулу доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд продлил Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста в СИЗО до июля. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332069/
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