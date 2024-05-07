Наезд грузовика на детей в Сузаке, или Как правильно популяризировать «Манас»

ЧП на джайлоо в Сузаке стало поводом для дискурса в кыргызоязычном сегменте социальных сетей о том, как нужно популяризировать эпос «Манас». Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одни считают формат массового сказания эпоса неприемлемым. Вторые настаивают, что ЧП в Сузаке не повод отказываться от подобных мероприятий.

Мы поговорили с теми, кто непосредственно связан с популяризацией эпоса «Манас».

Нас не учили настоящему «Манасу»!

Нурбек Талантбеков, заместитель директора театра «Манас»:

— Как вы считаете, такие мероприятия, как массовое исполнение, способствуют популяризации эпоса «Манас»?

— Сказание хором — это требование времени. Оно нужно. Вот некоторые говорят: раньше не было конкурса по «Манасу», не было хорового исполнения. Если не было, то сейчас нужно применять все методы для популяризации. В 1952 году из пылившихся на полках академических вариантов «Манаса» разработали сокращенный вариант эпоса и 70 лет нам талдычили что «Манас» — это миф, сказка, легенда... И народ вырос с этим сознанием, идеологией. Да, в Советском Союзе мы учили Сагымбая, Саякбая... Но нам не показывали их академические варианты, нас не учили настоящему «Манасу»!

А после обретения независимости было не до эпоса. И так прошел почти один век. То есть за это время четыре поколения не знали, что такое настоящий «Манас»!

Что касается хорового сказания. Это не чья-то идея. Так было и раньше. Привлекать большое количество начали в 2008 году кыргызы в Китае. Но и у нас до этого было, когда сказывали и по 30 и по 40 человек одновременно.

На тысячелетии «Манаса» тоже сказывали хором. Просто раньше не было соцсетей и информационных технологий, как сейчас, и нет видео тех сказаний.

Второе, у нас есть серьезная проблема с родным языком. Не скажу фамилии, но даже среди сказителей эпоса есть те, у кого дети растут, не зная кыргызского языка. Такие есть даже среди писателей, поэтов, что уже говорить о детях остальных? Конечно, я мог бы спокойно получать свою зарплату и не напрягаться, занимаясь обычной рутиной. Но если и следующие поколения не будут знать наш эпос, то встанет вопрос о нашей нации. Это серьезный вопрос, и об этом в первую очередь должны переживать мы: сказители, поэты, писатели, дастанчи...

— И все-таки не слишком ли мы увлеклись формой? Массовые сказания, безусловно, очень зрелищны. Но зрители больше смотрят, чем вслушиваются в смысл.

— Позвольте пояснить. Скажем, ученику дали текст, и он его учит. Пока он повторяет дома, отрывок из эпоса слушают его родители, братья, сестры, бабушка, дедушка... К конкурсу готовятся 2-3 месяца, и за это время даже родные участника запомнят несколько строк. По всей стране в конкурсе участвовало около полумиллиона учеников. А это значит, что около миллиона человек слушали отрывки из «Манаса». Представляете? Они ведь тоже зрители.

— А сакральность эпоса? Не теряется ли она из-за популяризации «Манаса» через мероприятия в стиле поп-культуры?

— Настоящих сказителей эпоса по стране около 15 человек. Даже если они каждый день будут посещать 4-5 мероприятий, охват будет маленьким. Мы видим, что не успеваем охватывать большое количество людей. Если бы каждый кыргыз знал «Манас», мы бы не проводили такие конкурсы. Когда Сагымбай, Саякбай сказывали эпос, среди зрителей были те, кто поправляли их. Сейчас такого нет. Поэтому много развелось тех, кто считает себя сказителем, но таковым не является и искажают эпос. Это разве не посягательство на сакральность? А оттого, что будут сказывать хором, от этого сакральность не нарушится.

«Ты или не трогай «Манас», или помогай распространять!»

Рыспай Исаков, сказитель эпоса «Манас»:

— Почему Вы считаете, что организация таких конкурсов массового сказания «Манаса» — дело нужное?

— Этим конкурсом мы не ставим цель вырастить тысячи манасчи. Это всего лишь стремление, попытка, чтобы «Манас» занял хоть крохотное место в сердце каждого. От участника до слушателя и зрителя. Сегодня мы видим, что у «Манаса» очень много недругов. Это потому, что в детстве им не привили «Манас». Конкурс же показал, что мы идем правильным путем. Даже немного с запозданием начали. Сворачивать с пути мы не собираемся. Хочу отметить, что никакого противопоставления религии нет! Речь идет о духовности кыргызов, здесь лежит корень кыргызов.

Шайырбек Абдырахман, ведущий YouTube-канала об эпосе «Манас»:

— Как, по-вашему, нужно популяризировать эпос «Манас»?

— «Манас» — это знамя кыргызского народа и занимает особое место в его жизни. Это великий эпос — названный нематериальным шедевром человечества. Это история кыргызского народа, след, который тянется с древнейших времен. И каждый старается распространять эпос по мере своих возможностей. Кто-то сказывает эпос, собрав большую аудиторию, кто-то учит детей, кто-то преподает уроки Манаса, кто-то рассказывает своей семье. Таким образом они сохраняют эпос в памяти народа.

В то же время отдельные эгоистичные личности сидят в соцсетях и учат, как быть с «Манасом». Если они знают лучше, пусть распространяют «Манас» сами! Ты или не трогай «Манас», или помогай распространять!

Нужно снимать фильмы, мультфильмы. Но пока денег у государства нет на эти цели. И поэтому отдельные личности пытаются сохранить и распространять наш эпос, кто как может. А если сидеть сложа руки, то мы останемся под идеологией, культурой других народов.

«Подобные форматы бесполезны!»

Эсенбай Нурушев, публицист, общественный деятель:

— Ваше мнение, насколько уместны такие мероприятия, как массовое сказание эпоса «Манас» для его популяризации?

— По моему личному мнению, подобные форматы бесполезны для популяризации эпоса. Довольно непродуманная идея. Камчыбек Ташиев в этом плане очень правильно подметил: раньше один сказывал «Манас» и сотни слушали, теперь же тысяча говорят, мало кто слушает. Говорят, мол, китайские кыргызы проводили подобные мероприятия. Теперь мы что должны повторять все и вся? Итак исказили эпос. Открыли театр «Манас», академию «Манаса»... это что вообще такое? Раньше такого не было. Но все знали «Манас», почитали и берегли.

— Как тогда нужно популяризовать эпос?

— Необходимо разработать методики преподавания эпоса в детских садах, школах и вузах. Учить понемногу детей, так сказать. Через мобильные приложения можно, так как дети сейчас активно пользуются мобильным интернетом. Думаю, такие пути более эффективны, нежели сбор тысяч детей и прочтение небольшого отрывка.

— Организаторы конкурса поясняют идею тем, что несколько поколений не получали должной информации об эпосе и что в целом даже стоит вопрос об идентичности нации...

— Не согласен. Это как некоторые религиозные деятели, которые говорят о разном. Так и организаторы хотят лишь поднять свой авторитет. В своей массе кыргызы эпос хорошо не знают. Исследовать, изучать — это дело ученых. Невозможно, чтобы все знали его.

В мире много эпосов, как наш. Но они же не навязывают эпос своим гражданам, собирая по 600-700 человек. Через «Манас» можно поднять очень серьезные теоретические проблемы. Пожалуйста, исследуйте, изучайте.

Что касается идентичности, то вопрос сохранения идентичности стоит не только перед кыргызами, а перед многими народами. Попытка сохранить язык, эпос «Манас» — это правильно. Но как сохранить, как пропагандировать — тоже нужно продумать. Вместо этого ведут себя как дааватчи и поверхностно говорят о «Манасе». Если так будет продолжаться, молодое поколение может перестать слушать. И посыл, что каждый кыргыз должен сидеть и слушать эпос «Манас», – неправильный! Не нужно делать догму, а идти путем научного изучения.

«Манас» — живой эпос

Каныбек Иманалиев, председатель Союза писателей Кыргызстана, исследователь творчества манасчи:

— Насколько организация массовых сказаний «Манаса» способствует росту его распространения и популяризации?

— По-моему способствует. Помнится, лет 10 назад китайские кыргызы так делали, когда одновременно тысячи человек сказывали эпос. И это вызвало большой интерес. Это, во-первых, обращает внимание на сам эпос, дети худо-бедно выучивают, пробуждается дух народа.

— Что еще можно и нужно сделать для популяризации эпоса?

— Насколько я знаю, сейчас в АУЦА идет работа по цифровизации эпоса. Необходимо создавать электронные версии, аудиоверсии. Кажется, в фонде «Кыргызтелефильма» есть 30-часовое видео сказания эпоса Саякбаем Каралаевым. Его можно цифровизировать. Сейчас идет хороший конкурс по Манасоведению, и в рамках этой работы можно разработать маршрут пути Манаса: Каркыра, Ат-Баши, Ош, Талас и по этим местам водить школьников. Можно даже сделать маршрут из Алтая. Много чего можно сделать.

Особенность эпоса «Манас» — он живой. Если другие напечатали книги и ничего туда не внести, то у нас каждый новый сказитель может предложить свою версию, внести что-то новое, дополнять.

— А как же сакральность? Не убивают ли ее все эти форматы для массового потребления?

— Все связано с эпохой. В XIX веке «Манас» был другой, в XX веке другой, сейчас пути распространения тоже отличные от прошлых времен. Нынешний путь распространения, популяризации — социальные сети. Таков вызов нынешней эпохи. Когда информацию нужно доводит лаконично, в стиле «ТикТока», находя самые важные моменты. И надо сказать спасибо тем, что распространяет эпос согласно веянию времени. Сейчас мало кто смотрит большие фильмы, читает объемные книги. Если издать книгу, она будет максимум 1 тысячу экземпляров, а ролики смотрят 100 тысяч человек.