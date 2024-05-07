Этническим кыргызам на обучение в вузах Кыргызстана выделили 75 мест

Этническим кыргызам указом президента на обучение в вузах Кыргызстана в 2024/2025 учебном году выделили 75 квот. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в конкурсе могут участвовать этнические кыргызы — граждане Таджикистана, Узбекистана, Китая, Турции, Казахстана и Пакистана.

Кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить необходимые документы в онлайн-системе министерства, раздел «Прием этнических кыргызов, проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на 2024-2025 учебный год», а также заполнить все необходимые поля до 23.59 27 июня.

После завершения приема заявок их проверят на предмет соответствия требованиям и наличия всех необходимых документов. Кандидатов, успешно и своевременно зарегистрировавшихся в онлайн-системе и загрузивших необходимые документы с соблюдением требований программы, допустят к отборочным испытаниям.

Для проведения конкурса создадут отборочную комиссию, в состав которой войдут представители вузов, научной сферы, гражданского сообщества и других заинтересованных сторон.

Конкурсный отбор для программ бакалавриата пройдет в форме компьютерного/бланочного тестирования. Ориентировочно — с 22 по 25 июля. Информацию о дате и времени конкурсных испытаний направят в личный кабинет.

Справки по вопросам участия в конкурсной программе предоставляются в рабочие дни по телефонам: +996312625082, +996312621519, +996312620497 с 15.00 до 17.00. Также вопросы по участию в программе можно направлять на электронную почту laidarova@edu.gov.kg.