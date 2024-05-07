11:55
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Общество

Этническим кыргызам на обучение в вузах Кыргызстана выделили 75 мест

Этническим кыргызам указом президента на обучение в вузах Кыргызстана в 2024/2025 учебном году выделили 75 квот. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в конкурсе могут участвовать этнические кыргызы — граждане Таджикистана, Узбекистана, Китая, Турции, Казахстана и Пакистана.

Кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить необходимые документы в онлайн-системе министерства, раздел «Прием этнических кыргызов, проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на 2024-2025 учебный год», а также заполнить все необходимые поля до 23.59 27 июня.

После завершения приема заявок их проверят на предмет соответствия требованиям и наличия всех необходимых документов. Кандидатов, успешно и своевременно зарегистрировавшихся в онлайн-системе и загрузивших необходимые документы с соблюдением требований программы, допустят к отборочным испытаниям.

Для проведения конкурса создадут отборочную комиссию, в состав которой войдут представители вузов, научной сферы, гражданского сообщества и других заинтересованных сторон.

Конкурсный отбор для программ бакалавриата пройдет в форме компьютерного/бланочного тестирования. Ориентировочно — с 22 по 25 июля. Информацию о дате и времени конкурсных испытаний направят в личный кабинет.

Справки по вопросам участия в конкурсной программе предоставляются в рабочие дни по телефонам: +996312625082, +996312621519, +996312620497 с 15.00 до 17.00. Также вопросы по участию в программе можно направлять на электронную почту laidarova@edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293345/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Образовательные гранты. Для каких абитуриентов предусмотрели квоты
Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч
Преподаватели Нарынского университета присвоили почти 6 миллионов сомов
Вузы с особым статусом направят собранные средства на развитие научной сферы
Ратифицировано соглашение о деятельности КРСУ
Образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева
Этническим кыргызам придали социальный статус. Президент подписал закон
Каких специалистов надо готовить в вузах, рассказал ректорам Акылбек Жапаров
Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался второй тур
Зимний прием в вузы Кыргызстана начнется с 25 декабря
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
7 мая, вторник
11:45
За невыплату алиментов родителям предлагают лишать свободы на девять месяцев За невыплату алиментов родителям предлагают лишать своб...
11:20
Милиция Бишкека продолжает выявлять притоны, где оказывают интим-услуги
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
10:45
Как выглядит село Корул в Алайском районе, пострадавшее от селей
10:26
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета