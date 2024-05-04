Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Онлайн-трансляция

В канун празднования православной Пасхи, 4 мая, в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в храме Воскресения Христова, чтобы увидеть это чудо своими глазами, пишут «Известия».

Схождение Благодатного огня служит символом веры в христианстве. Это событие означает победу жизни над смертью, надежду на обновление и торжество истины над ложью. Каждый год его ждут миллионы христиан по всему миру.

Несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке, церемония состоится по всем правилам в назначенное время в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Там расположен Гроб Господень, или Кувуклия — гробница в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня всегда начинается от каменной плиты, на которую когда-то было уложено тело Христа. От нее исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. От него зажигаются две свечи, а уже от них — тысячи других.

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет в канун Пасхи, это станет предвестником приближающегося конца света и Судного дня. Однако подобного явления пока не происходило.

Лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира.