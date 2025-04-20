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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Пасхой!

Светлая Пасха относится к праздникам, само значение которых подразумевает проявление лучших черт характера — толерантности, благодарности, человеколюбия, всепрощения.

Пасха — главное событие года для православных христиан. Она знаменует собой Воскресение Христа и возрождение мира.

В этот день люди не просто поздравляют друг друга, но и делятся душевным теплом и любовью.

Пасха — начало новой жизни, в которой будет немного больше веры, чем обычно.

В этот день все православные христиане приветствуют друг друга «Христос воскресе!» и слышат в ответ «Воистину воскресе!», желают добра и веры, процветания и мира.

Православные перед Пасхой очищают душу и тело, соблюдая семинедельный Великий пост. Это праздник человеколюбия, когда мы усмиряем наши дух и нрав.

  • Коллектив 24.kg поздравляет всех кыргызстанцев со Светлым Христовым Воскресением! Желаем умиротворенности, благ, душевного равновесия и спокойствия!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326260/
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