24.kg поздравляет кыргызстанцев с Пасхой!

Светлая Пасха относится к праздникам, само значение которых подразумевает проявление лучших черт характера — толерантности, благодарности, человеколюбия, всепрощения.

Пасха — главное событие года для православных христиан. Она знаменует собой Воскресение Христа и возрождение мира.

В этот день люди не просто поздравляют друг друга, но и делятся душевным теплом и любовью.

Пасха — начало новой жизни, в которой будет немного больше веры, чем обычно.

В этот день все православные христиане приветствуют друг друга «Христос воскресе!» и слышат в ответ «Воистину воскресе!», желают добра и веры, процветания и мира.

Православные перед Пасхой очищают душу и тело, соблюдая семинедельный Великий пост. Это праздник человеколюбия, когда мы усмиряем наши дух и нрав.