Экономика

Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов

Министерство энергетики Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в документ «О некоторых вопросах в сфере электроэнергетики для распределительных предприятий» от 12 сентября 2022 года.

Как говорится в справке-обосновании к проекту, изменения предлагают для обеспечения надежного электроснабжения в условиях дефицита электроэнергии и сокращения финансового дефицита в энергетической отрасли.

Согласно документу, планируется изменить методику расчета затрат распределительных предприятий и установить единый тариф на покупку электроэнергии у основного поставщика. Этот тариф будет рассчитывать, исходя из средневзвешенной стоимости импортируемой электроэнергии и стоимости ее передачи по сетям.

В Минэнерго отмечают, что необходимость изменений связана с текущей ситуацией в энергетике. 

По данным ведомства, дефицит электроэнергии в Кыргызстане на 2025 год оценивается примерно в 3,8 миллиарда киловатт-часов, а дефицит денежных средств в секторе — около 4,6 миллиарда сомов.

Проект предусматривает несколько сценариев:

  • при импорте электроэнергии тариф для распределительных компаний будет рассчитываться по формуле на основе общей стоимости закупаемой энергии и расходов на ее передачу;
  • при прекращении импорта тариф будет ориентироваться на предельные тарифы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников;
  • если не будет ни импорта, ни энергии от ВИЭ, затраты распределительных предприятий будут рассчитываться по базовой методике.

Кроме того, документ уточняет, что часть расходов, финансируемых из прибыли энергокомпаний, должна направляться на развитие сетей, модернизацию инфраструктуры, реконструкцию и техническое перевооружение объектов. Такие расходы будут учитывать только при наличии утвержденной инвестиционной программы.

Проект приказа размещен на сайте Министерства энергетики и на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов, где граждане и эксперты могут направить свои предложения и замечания.
