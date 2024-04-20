Гастроли. В Бишкеке покажут спектакли Театра оперы и балета Республики Саха

В Бишкеке 24 и 26 апреля состоятся гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Сивцева — Суорун Омоллоона. Об этом сообщили организаторы.

Зрители смогут увидеть постановки «Ньургун Боотур» и одноактные балеты «Геометрия движения» и «Сияющий камень» в программе «Вечер современной хореографии».

Опера-олонхо «Ньургун Боотур» в постановке известного российского режиссера, народного артиста Российской Федерации и Якутии Андрея Борисова предстает в двух ипостасях одновременно: и как эпическое полотно, и как оперное произведение. Поэтому в спектакле заняты как творческие цеха Театра оперы и балета, так и артисты самобытного Театра олонхо. Состав симфонического оркестра театра усилен участием еще одного известного творческого коллектива — ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии».

Одноактные спектакли «Геометрия движения» и «Сияющий камень» представляют разные грани уникальной балетной труппы театра. Зрители встретятся с яркими образами современной хореографии, а также станут свидетелями рождения легенды о появлении якутского алмаза, рассказанной языком хореографии.