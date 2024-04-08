В Минсельхозе рассказали, какие фрукты и ягоды выгодно выращивать в регионах

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, какие виды плодово-ягодных культур выгоднее выращивать в регионах Кыргызстана.

В ведомстве отмечают, что в Кыргызстане садоводству уже много лет не уделялось внимания, а плодовые деревья выращивают по старинной технологии. Специальные законы и нормативные правовые акты в этом направлении не рассматривались.

Органическое садоводство в настоящее время является наиболее быстрорастущей отраслью сельского хозяйства в мире и может внести большой вклад в экономику страны. Минсельхоз КР

На основании закона об использовании малопродуктивных пастбищ для выращивания многолетних плодово-ягодных культур фермеры имеют возможность выращивать плодово-ягодные культуры на долгосрочной аренде 614 тысяч гектаров земли.

Учитывая климатические и почвенные особенности региона, совместно с питомниками Минсельхоз разработал специализацию видов и сортов плодово-ягодной продукции для регионов.

Баткенская область

Климатические и почвенные условия региона подходят для выращивания всех плодово-ягодных культур, особенно столовых и технических сортов винограда. В Кадамджайском районе рекомендуется выращивать сливу и черешню, в Баткенском и Лейлекском районах — абрикосы.

Джалал-Абадская область

В предгорных районах рекомендуется увеличить площади насаждений многолетних плодовых: винограда в Сузакском районе, шафрана в Аксыйском районе, крыжовника, черной смородины, плодов шиповника в Чаткальском районе.

Иссык-Кульская область

В Иссык-Кульском и Тонском районах специализируются на выращивании плодовых, в том числе: вишни, абрикоса, персика, яблонь, Джети-Огузский район и северная часть Иссык-Кульской области выращивают малину и черную смородину. Выращивание клубники возможно во всех районах.

Нарынская область

В Ак-Талинском, Жумгальском, Тогуз-Тороуском и Кочкорском районах можно выращивать яблони, груши, абрикосы, смородину, барбарис, коноплю, клубнику и бесшипные сорта облепихи.

Ошская область

Основной специализацией Ошской области считаются: овощи, бахчевые, плодово-ягодные и технические культуры. В Кара-Суйском, Араванском и Ноокатском районах рекомендуется выращивать все виды плодово-ягодных культур.

Таласская область

Почвенно-климатические условия Таласской долины подходят для выращивания плодово-ягодных культур, в том числе яблони, груши, сливы и всех видов плодовых культур.

Чуйская область

В связи с освоением новых пахотных земель рекомендуется расширить площади посевов многолетних плодовых культур: яблони, груши, винограда и плодовых культур методом капельного орошения.