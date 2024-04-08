15:55
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

В Минсельхозе рассказали, какие фрукты и ягоды выгодно выращивать в регионах

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, какие виды плодово-ягодных культур выгоднее выращивать в регионах Кыргызстана. 

В ведомстве отмечают, что в Кыргызстане садоводству уже много лет не уделялось внимания, а плодовые деревья выращивают по старинной технологии. Специальные законы и нормативные правовые акты в этом направлении не рассматривались.

Органическое садоводство в настоящее время является наиболее быстрорастущей отраслью сельского хозяйства в мире и может внести большой вклад в экономику страны.

Минсельхоз КР 

На основании закона об использовании малопродуктивных пастбищ для выращивания многолетних плодово-ягодных культур фермеры имеют возможность выращивать плодово-ягодные культуры на долгосрочной аренде 614 тысяч гектаров земли.

Учитывая климатические и почвенные особенности региона, совместно с питомниками Минсельхоз разработал специализацию видов и сортов плодово-ягодной продукции для регионов.

Баткенская область

Климатические и почвенные условия региона подходят для выращивания всех плодово-ягодных культур, особенно столовых и технических сортов винограда. В Кадамджайском районе рекомендуется выращивать сливу и черешню, в Баткенском и Лейлекском районах — абрикосы.

Джалал-Абадская область

В предгорных районах рекомендуется увеличить площади насаждений многолетних плодовых: винограда в Сузакском районе, шафрана в Аксыйском районе, крыжовника, черной смородины, плодов шиповника в Чаткальском районе.

Иссык-Кульская область

В Иссык-Кульском и Тонском районах специализируются на выращивании плодовых, в том числе: вишни, абрикоса, персика, яблонь, Джети-Огузский район и северная часть Иссык-Кульской области выращивают малину и черную смородину. Выращивание клубники возможно во всех районах.

Нарынская область

В Ак-Талинском, Жумгальском, Тогуз-Тороуском и Кочкорском районах можно выращивать яблони, груши, абрикосы, смородину, барбарис, коноплю, клубнику и бесшипные сорта облепихи.

Ошская область

Основной специализацией Ошской области считаются: овощи, бахчевые, плодово-ягодные и технические культуры. В Кара-Суйском, Араванском и Ноокатском районах рекомендуется выращивать все виды плодово-ягодных культур.

Таласская область

Почвенно-климатические условия Таласской долины подходят для выращивания плодово-ягодных культур, в том числе яблони, груши, сливы и всех видов плодовых культур.

Чуйская область

В связи с освоением новых пахотных земель рекомендуется расширить площади посевов многолетних плодовых культур: яблони, груши, винограда и плодовых культур методом капельного орошения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291030/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В 2023 году Кыргызстан экспортировал 42,2 тысячи тонн картофеля
Какие овощи стоит выращивать фермерам для экспорта, рассказали в Минсельхозе
В Кыргызстане могут запретить ввоз генно-модифицированных семян
Назначен директор службы водных ресурсов Кыргызстана
У министра сельского хозяйства Кыргызстана новые заместители
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства
Нехватка поливной воды. В Кыргызстане хотят построить три водохранилища
Кыргызстан планирует экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию
Финансовые нарушения на более 470 миллионов сомов выявили в Минсельхозе
Малопродуктивные земли сельхозназначения намерены освоить под садоводство
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
8 апреля, понедельник
15:54
За неделю ГУОБДД выявило почти 23 тысячи нарушений Правил дорожного движения За неделю ГУОБДД выявило почти 23 тысячи нарушений Прав...
15:29
Дастан Бекешев интересуется, как чиновники борются с онлайн-мошенничеством
15:27
В Таласе у совета аксакалов отобрали здание. Главу ГКНБ просят разобраться
15:02
В Минсельхозе рассказали, какие фрукты и ягоды выгодно выращивать в регионах
14:38
В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков