Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Новый стадион
В Бишкеке начали строительство стадиона на 45 тысяч мест. По словам председателя ГКНБ, президента Федерации футбола КР Камчыбека Ташиева, он строится по стандартам ФИФА. К возведению привлечены архитекторы из Турции и Англии. Они контролируют работы. Строительство планируют завершить в течение двух лет. По предварительным оценкам, он обойдется в $60 миллионов.
ТЭЦ Бишкека передали мэрии
ТЭЦ и Бишкектеплосеть передали мэрии. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса».
Открытие велосезона переносится
В связи с погодными условиями открытие велосезона переносится. Велопробег пройдет 28 апреля и будет посвящен Дню города Бишкека.
Отметим, что его проведение планировалось 7 апреля.
Концепция развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории столицы до 2030 года утвердили в мэрии Бишкека.
Планируются масштабные проекты строительства мостов и новых дорог, организации одностороннего движения и почасовых парковок, увеличения количества парковочных мест, внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением.
При реализации новой концепции планируются:
- сокращение количества легковых автомобилей в центре города до 20 процентов;
- снижение количества транспортных заторов на 30 процентов;
- увеличение пропускной способности транспортных средств на перекрестках на 30 процентов;
- увеличение средней эксплуатационной скорости транспортного потока на 30 процентов;
- увеличение свободного пространства на улично-дорожной сети до 35-40 процентов;
- увеличение средней эксплуатационной скорости автобусов на маршруте на 30-40 процентов;
- достижение регулярности автобусного сообщения и сокращение интервала движения на маршруте до 80 процентов;
- полный охват территории города общественным транспортом;
- использование общественного транспорта до 60-70 процентов (ежедневный пассажиропоток — 700-900 тысяч поездок);
- снижение негативного воздействия подвижного состава общественного транспорта на окружающую среду на 50 процентов;
- широкое развитие инфраструктуры велосипедного транспорта.
Чиновники хотят снизить количество заторов на дорогах Бишкека, чтобы не было транспортного коллапса.
Здание для занятий по гимнастике вернули мэрии
ГКНБ установил факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка по улице Фрунзе площадью 0,25 гектара и двухэтажного здания, являющегося памятником архитектуры республиканского значения. Их передали в муниципальную собственность. Общая стоимость имущества составляет 196 миллионов 302 тысячи сомов.