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Общество

Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новый стадион

В Бишкеке начали строительство стадиона на 45 тысяч мест. По словам председателя ГКНБ, президента Федерации футбола КР Камчыбека Ташиева, он строится по стандартам ФИФА. К возведению привлечены архитекторы из Турции и Англии. Они контролируют работы. Строительство планируют завершить в течение двух лет. По предварительным оценкам, он обойдется в $60 миллионов.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Строительство стадиона на 45 тысяч мест

ТЭЦ Бишкека передали мэрии

ТЭЦ и Бишкектеплосеть передали мэрии. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса».

Открытие велосезона переносится

В связи с погодными условиями открытие велосезона переносится. Велопробег пройдет 28 апреля и будет посвящен Дню города Бишкека.

Отметим, что его проведение планировалось 7 апреля.

Концепция развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории столицы до 2030 года утвердили в мэрии Бишкека.

Планируются масштабные проекты строительства мостов и новых дорог, организации одностороннего движения и почасовых парковок, увеличения количества парковочных мест, внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением.

При реализации новой концепции планируются:

  • сокращение количества легковых автомобилей в центре города до 20 процентов;
  • снижение количества транспортных заторов на 30 процентов;
  • увеличение пропускной способности транспортных средств на перекрестках на 30 процентов;
  • увеличение средней эксплуатационной скорости транспортного потока на 30 процентов;
  • увеличение свободного пространства на улично-дорожной сети до 35-40 процентов;
  • увеличение средней эксплуатационной скорости автобусов на маршруте на 30-40 процентов;
  • достижение регулярности автобусного сообщения и сокращение интервала движения на маршруте до 80 процентов;
  • полный охват территории города общественным транспортом;
  • использование общественного транспорта до 60-70 процентов (ежедневный пассажиропоток — 700-900 тысяч поездок);
  • снижение негативного воздействия подвижного состава общественного транспорта на окружающую среду на 50 процентов;
  • широкое развитие инфраструктуры велосипедного транспорта.

Чиновники хотят снизить количество заторов на дорогах Бишкека, чтобы не было транспортного коллапса.

Здание для занятий по гимнастике вернули мэрии

ГКНБ установил факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка по улице Фрунзе площадью 0,25 гектара и двухэтажного здания, являющегося памятником архитектуры республиканского значения. Их передали в муниципальную собственность. Общая стоимость имущества составляет 196 миллионов 302 тысячи сомов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Здание и участок вернули на баланс мэрии

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290932/
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