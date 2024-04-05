Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новый стадион

В Бишкеке начали строительство стадиона на 45 тысяч мест. По словам председателя ГКНБ, президента Федерации футбола КР Камчыбека Ташиева, он строится по стандартам ФИФА. К возведению привлечены архитекторы из Турции и Англии. Они контролируют работы. Строительство планируют завершить в течение двух лет. По предварительным оценкам, он обойдется в $60 миллионов.