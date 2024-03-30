Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театров

Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театрально-зрелищных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, министр на совещании отметил недостатки:
- отсутствие мониторинга спектаклей в театрах в соответствии с потребностями и вкусами зрителей;
- малое количество спектаклей на актуальные темы;
- отсутствие новых взглядов и новых идей;
- отсутствие единого алгоритма взаимодействия руководителей.
Алтынбек Максутов отметил поддержку со стороны государства, но, по его словам, руководство учреждений пренебрегает своими обязанностями.
Чиновник выдвинул ряд требований:
- повышение качества репертуарных ставок;
- привлечение зрителей в театр;
- внедрение системы единого билетирования;
- работа на контрактной основе;
- поддержка молодых талантов;
- моральное и материальное стимулирование;
- планирование гастрольной деятельности.
Алтынбек Максутов напомнил, что в ближайшее время проведут анализ плана театрально-зрелищных учреждений на 2024 год и примут отчеты за 2023-й, по итогам которых примут меры.