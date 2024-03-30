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Общество

Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театров

Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театрально-зрелищных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр на совещании отметил недостатки:

  • отсутствие мониторинга спектаклей в театрах в соответствии с потребностями и вкусами зрителей;
  • малое количество спектаклей на актуальные темы;
  • отсутствие новых взглядов и новых идей;
  • отсутствие единого алгоритма взаимодействия руководителей.

Алтынбек Максутов отметил поддержку со стороны государства, но, по его словам, руководство учреждений пренебрегает своими обязанностями.

Чиновник выдвинул ряд требований:

  • повышение качества репертуарных ставок;
  • привлечение зрителей в театр;
  • внедрение системы единого билетирования;
  • работа на контрактной основе;
  • поддержка молодых талантов;
  • моральное и материальное стимулирование;
  • планирование гастрольной деятельности.

Алтынбек Максутов напомнил, что в ближайшее время проведут анализ плана театрально-зрелищных учреждений на 2024 год и примут отчеты за 2023-й, по итогам которых примут меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290311/
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