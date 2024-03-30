Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театров

Министр культуры Алтынбек Максутов раскритиковал работу руководителей театрально-зрелищных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр на совещании отметил недостатки:

отсутствие мониторинга спектаклей в театрах в соответствии с потребностями и вкусами зрителей;

малое количество спектаклей на актуальные темы;

отсутствие новых взглядов и новых идей;

отсутствие единого алгоритма взаимодействия руководителей.

Алтынбек Максутов отметил поддержку со стороны государства, но, по его словам, руководство учреждений пренебрегает своими обязанностями.

Чиновник выдвинул ряд требований:

повышение качества репертуарных ставок;

привлечение зрителей в театр;

внедрение системы единого билетирования;

работа на контрактной основе;

поддержка молодых талантов;

моральное и материальное стимулирование;

планирование гастрольной деятельности.

Алтынбек Максутов напомнил, что в ближайшее время проведут анализ плана театрально-зрелищных учреждений на 2024 год и примут отчеты за 2023-й, по итогам которых примут меры.