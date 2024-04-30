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В Бишкеке на улице Куюкова тротуар упирается в забор дома

В Бишкеке на пересечении улиц Куюкова и Жылга-Сай тротуар упирается в забор дома. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пешеходам приходится выходить на проезжую часть.

«Построили забор вместо тротуара. Приходится ходить по дороге, где ездят машины. На другой стороне тоже дома стоят. Я боюсь не за себя, а за своих детей, они каждый день ходят по этой дороге в школу и в магазины. Кто-нибудь будет это контролировать?» — возмутился горожанин.

Он просит соответствующие структуры обратить на это внимание.

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/293048/
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